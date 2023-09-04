RaHDit: страны Прибалтики депортируют украинцев для участия в боевых действиях

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Представитель российской хакерской группы RaHDit заявил, что украинцев, которые прибыли в страны Прибалтики после начала специальной операции, планируют депортировать на родину для участия в боевых действиях, передает РИА Новости.
Представитель российской хакерской группы RaHDit сообщил, что эта информация была известна уже давно и российские хакеры только подтвердили данные о депортации.
Напомним, Польша начала выдавать украинских мужчин-беженцев призывного возраста. Сразу после начала СВО на Украине ввели запрет на выезд из страны, который касался мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
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«Особо хотелось бы обратить внимание, что на сайте МВД Литвы отдельной папкой были сложены все граждане Украины, которые приехали в эти страны после начала специальной военной операции», — подчеркнул собеседник РИА Новости.
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Екатерина Коршунова