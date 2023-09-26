Ракета, упавшая в 2022 году в Польше, оказалась украинской C-300

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Польское следствие выяснило, что упавшая в ноябре 2022 года на территории страны и убившая двух человек ракета была Украинской. Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники.
Согласно материалу издания, украинская сторона отказывается сотрудничать с польскими следователями и не предоставляет никаких материалов. Несмотря на это, следствие смогло установить причины инцидента.
При этом следователи исключили, что ракету выпустили с территорий России или Белоруссии. Заключение по делу готово, однако носит закрытый характер. Польша отправила запрос на Украину, однако ответа пока нет.
Напомним, 15 ноября 2022 года в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши на границе с Украиной упала ракета. Погибли два человека. МИД Польши утверждал, что ракета была российского производства.
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«Это украинская ракета ПВО взорвалась в Пшеводуве и убила двух человек», -говорится в статье.
Напомним, 15 ноября 2022 года в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши на границе с Украиной упала ракета. Погибли два человека. МИД Польши утверждал, что ракета была российского производства.
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Элина Позднякова