Фото: iStock/aapsky
Российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев в интервью «РИА Новости».
Российские силы нанесли удар по станции разгрузки Межевая на Авдеевском направлении. В результате удалось уничтожить три вагона с боеприпасам Вооруженных сил Украины, а также десяти единиц транспортной техники.
Помимо боеприпасов и техники, удалось уничтожить значительное количества личного состава ВСУ, заключил Астафьев.
Ранее разведчики из Тувы обеспечили захват опорного пункта Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Бойцы горного мотострелкового подразделения Центрального военного округа (ЦВО) установили расположение опорного пункта украинских боевиков и передали его действующим частям ВС РФ.
Читайте также:
WP: Конфликт на Украине заходит в тупик из-за безуспешного контрнаступления
Die Welt: Для успешного противостояния России Киеву необходимо мобилизовать 3 млн человек
Экс-агент ЦРУ Джонсон высмеял Зеленского из-за плана нового наступления
Помимо боеприпасов и техники, удалось уничтожить значительное количества личного состава ВСУ, заключил Астафьев.
Читайте также:
WP: Конфликт на Украине заходит в тупик из-за безуспешного контрнаступления
Die Welt: Для успешного противостояния России Киеву необходимо мобилизовать 3 млн человек
Экс-агент ЦРУ Джонсон высмеял Зеленского из-за плана нового наступления
Евгения Парфентьева