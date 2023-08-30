Ракеты, выпущенные ВСУ в среду по ДНР, имели пятикратно истекший срок годности

Начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК майор Сергей Переверзев заявил, что в течение дня выпустили по Донецку 3 ракеты, АГМ-88 HARM, каждой из которых почти 25 лет, хотя срок службы этих ракет всего 5 лет. Об этом сообщает РИА Новости.