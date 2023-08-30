Ракеты, выпущенные ВСУ в среду по ДНР, имели пятикратно истекший срок годности

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Начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК майор Сергей Переверзев заявил, что в течение дня выпустили по Донецку 3 ракеты, АГМ-88 HARM, каждой из которых почти 25 лет, хотя срок службы этих ракет всего 5 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Переверзев отметил, что год выпуска каждой из 3 ракет — не позже 1996 года. Он добавил, что несмотря на истекший срок использования ракет, ВСУ продолжают выпускать их по территории ДНР.
Переверзев подчеркнул, что в результате атаки украинских войск поврежден частный сектор.
Напомним, ранее сообщалось, что американские системы HIMARS, которые используются украинскими военнослужащими в зоне СВО, начали терять свою эффективность. Россия поменяла положение объектов и теперь размещает их вне радиуса поражения американских систем. Это существенно снижает эффективность вооружения ВСУ.
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Переверзев подчеркнул, что в результате атаки украинских войск поврежден частный сектор.
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Екатерина Коршунова