Ракету РСЗО HIMARS, сбитую над Донецком, отправят для изучения в Москву

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Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что американскую ракету от реактивной системы залпового огня HIMARS, которую сбили системой ПВО над Донецком 21 октября, отправят для изучения специалистам ОПК в Москву.
ТАСС пишет, что боеприпас почти не пострадал, а основную часть его корпуса не задели.
21 октября российские средства ПВО сбили в Буденовском районе Донецка ракету реактивной системы залпового огня HIMARS, производства США. Её обломок рухнул в городе. После нейтрализации системами ПВО у ракеты остался целым модуль наведения.
Ранее сообщалось, что российские чипы от БПЛА «Герань» нашли в украинских самопальных дронах. ГЛОНАСС-чип «Комета» располагается в одном из крыльев дрона. Когда БПЛА взрывается, крыло отлетает в сторону, а важнейшая деталь остается невредимой. Сейчас Украина испытывает дефицит вооружения, поэтому в ВСУ решили собирать запчасти с российских БПЛА, вышедших из строя.
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21 октября российские средства ПВО сбили в Буденовском районе Донецка ракету реактивной системы залпового огня HIMARS, производства США. Её обломок рухнул в городе. После нейтрализации системами ПВО у ракеты остался целым модуль наведения.
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Мария Фирсова