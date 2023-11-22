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Раненый офицер «Отважных» подбил украинский танк из гранатомета во время боя с «Азовом»* на Краснолиманском направлении. Об том сообщает РИА Новости, ссылаясь на разведчика Центрального военного округа с позывным Фокс.
«Наступали-наступали они, но, грубо говоря, здесь они наступили в лужу. Выкатывались танки, но были уничтожены. С нашей роты офицер подбил один (танк) из гранатомета, будучи раненым», — поделился Фокс.Как заявляют военнослужащие из группировки ЦВО, задача «Азова»* заключалась в попытке прорваться к оборонительной линии России в лесах у города Кременная в Луганской народной республике. Ранее в Кременском лесу активизировать несколько диверсионно-разведывательных групп батальонов территориальной обороны и других элитных украинских подразделений. Ряд солдат оказались в окружении военных «Отважных» и после боя отступили с потерями.
До этого Министерство обороны РФ сообщало, что ВСУ с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 6 ноября оборонное ведомство сообщило, что всего с начала проведения СВО на Украине было уничтожено 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
Алина Юрчак