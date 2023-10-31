Раненый солдат нацбата ВСУ обратился к украинцам с тревожным посланием

Член нацбата Вооруженных Сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи» Александр Ябчанка выразил мнение, что важно, чтобы все граждане Украины участвовали в конфликте, иначе существование страны может быть под угрозой. В интервью каналу «Эспрессо» он подчеркнул, что должны не обязательно все отправиться в окопы, но он призывал каждого на военное участие, в том числе финансовую поддержку ВСУ.