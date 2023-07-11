Раненый прапорщик Банзаракцаев отбил наступление ВСУ в зоне СВО

Фото: сайт Минобороны РФ
Старшина мотострелковой роты прапорщик Балган Банзаракцаев в составе батальонно-тактической группы занял оборону близ населенного пункта, когда боевики ВСУ при поддержке бронетехники и после осуществления артподготовки перешли в наступление. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.
Российский прапорщик после артиллерийского обстрела со стороны украинских националистов занял выгодное положение, однако все равно получил осколочное ранение в плечо. Банзаракцаев самостоятельно оказал себе первую медицинскую помощь и продолжил сражение.
В ходе боев старшина ВС РФ заметил, что противник хочет отрезать его и часть личного состава батальонно-тактической группы от основных сил роты. Банзаракцаев организовал маневр со сосредоточением огня в огонь на штурмовой группе ВСУ. Благодаря этому, украинским военным не удалось блокировать подразделение. В результате ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены отступить.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В ходе боев старшина ВС РФ заметил, что противник хочет отрезать его и часть личного состава батальонно-тактической группы от основных сил роты. Банзаракцаев организовал маневр со сосредоточением огня в огонь на штурмовой группе ВСУ. Благодаря этому, украинским военным не удалось блокировать подразделение. В результате ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены отступить.
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Диана Аванесян