Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Российские артиллеристы в районе Угледара используют обманные расчеты, чтобы ввести ВСУ в заблуждение. Об этом пишут «Известия».
Военкор Кирилл Ольков рассказал, что даже в ясную погоду при отсутствии БПЛА противника можно выдать ложные позиции с небоевым расчетом за настоящие. Обычно, реальный боевой расчет располагается немного дальше в замаскированной точке ожидания.
Реальный боевой расчет САУ «Гвоздика» защищает от украинских беспилотников противодронная сетка.
Корреспондент отметил, что, для того чтобы встать на огневую, зарядить снаряд и навести орудие на цель военнослужащим ВС РФ требуется не больше пары минут. Угледар — последний рубеж ВСУ на южнодонецком направлении, где украинские боевики оборудовали огневые точки в жилых домах и окопались в угольных шахтах. При этом все вылазки украинской стороны к позициям российской армии заканчиваются разгромом.
Подобного исхода не удалось избежать и 37-й бригаде ВС Украины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Реальный боевой расчет САУ «Гвоздика» защищает от украинских беспилотников противодронная сетка.
«Технику бьем всю пикапы броневики. Обманываем врага. Выманиваем на машины, которые уже не работают. Сами занимаем настоящие позиции», — цитирует издание слова командира батареи с позывным «Кама».
Корреспондент отметил, что, для того чтобы встать на огневую, зарядить снаряд и навести орудие на цель военнослужащим ВС РФ требуется не больше пары минут. Угледар — последний рубеж ВСУ на южнодонецком направлении, где украинские боевики оборудовали огневые точки в жилых домах и окопались в угольных шахтах. При этом все вылазки украинской стороны к позициям российской армии заканчиваются разгромом.
Подобного исхода не удалось избежать и 37-й бригаде ВС Украины.
«Они бежали со своих позиций, записывали обращение президенту Зеленскому, плакали, что у них не получилось. Их бросили. Типичная ситуация для них», — добавил командир «Кама».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян