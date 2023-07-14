Расчет «Солнцепека» поразил скопление живой силы ВСУ под Курдюмовкой

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Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что расчет огнеметной системы «Солнцепек» ВС РФ нанес поражения по скоплениям живой силы противника в районе Курдюмовки в Донецкой Народной Республике (ДНР).
«Экипажем тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» нанесено поражение по скоплениям живой силы 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка», — цитирует РИА Новости слова собеседника.
Астафьев добавил, что группировка «Юг» в ходе контрбатарейной борьбы в районе Северска артиллерией ликвидировала две 152-мм гаубицы Д-20 и самоходное артиллерийское орудие 2С1 «Гвоздика».
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Диана Аванесян