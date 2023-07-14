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Расчет «Солнцепека» поразил скопление живой силы ВСУ под Курдюмовкой

14 июля 2023, 05:26

Фото: РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что расчет огнеметной системы «Солнцепек» ВС РФ нанес поражения по скоплениям живой силы противника в районе Курдюмовки в Донецкой Народной Республике (ДНР).
«Экипажем тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» нанесено поражение по скоплениям живой силы 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка», — цитирует РИА Новости слова собеседника.

Астафьев добавил, что группировка «Юг» в ходе контрбатарейной борьбы в районе Северска артиллерией ликвидировала две 152-мм гаубицы Д-20 и самоходное артиллерийское орудие 2С1 «Гвоздика».


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#«Солнцепек»
#ВСУ
#спецоперация
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Бойцы ВС России сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой
14 июля 2023, 05:20

Фото: сайт Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что ВС РФ сорвали попытку наступления украинской армии под Клещеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР).
«Разведывательным соединением подразделения спецназа южной группировки войск вскрыта попытка выдвижения в направлении Клещеевки группировки противника из состава 711-й штурмовой роты пограничного отряда Украины. Завязался бой — огнём артиллерии соединений 3-го армейского корпуса Южного военного округа попытка прорыва украинских штурмовиков была сорвана», — цитирует РИА Новости слова собеседника.

Астафьев добавил, что российский спецназ захватил двоих пленных, основная часть атакующих ликвидирована.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#ВСУ
#ВС РФ
#спецоперация
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Рогов: ВСУ перегруппировываются в Запорожье после провалов
14 июля 2023, 04:48

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ начали перегруппировку войск после серии провалов на Запорожском направлении.
«После серии провалов и неудач в попытках организовать полномасштабное контрнаступление на запорожском фронте украинские войска начали перегруппировку и подтягивают новые резервы с целью накопить силы для новых атак», — цитирует РИА Новости слова собеседника.

Он добавил, что атаки ВС Украины в большинстве случаев заканчиваются для противника значительными потерями и отступлением.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#ВСУ
#ВС РФ
#спецоперация
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Шеф Пентагона Остин назвал главную проблему ВСУ при контрнаступлении
14 июля 2023, 03:35

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что наибольшую трудность в ходе контрнаступления ВС Украины представляют минные поля.
«Зачистка минных полей является тем, что представляет для них наибольшую трудность», — цитирует CNN слова Остина.

Он отметил, что в распоряжении украинской армии по-прежнему остаются «большие силы» для контратаки.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#ВСУ
#контрнаступление
#Украина
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Кадыров: Борт с добровольцами вылетел из Грозного в зону СВО
13 июля 2023, 22:44

Фото: РИА Новости/Татьяна Барыбина

Из Международного аэропорта Грозный в зону спецоперации направился очередной борт с добровольцами. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Каждый, кто по зову сердца отправился на борьбу с украинско-натовскими бандитами, заслуживает особого уважения! Это истинные патриоты и защитники Отечества», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

При этом глава Чечни уточнил, что среди добровольцев не только жители республики, но и мужчины, прибывшие из других регионов России.

Кадыров рассказал, что перед тем, как отправиться в зону СВО, бойцы прошли краткий курс практической подготовки, который проводился на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Он также подчеркнул, что все вступившие в ряды спецназа «Ахмат» заключают контракт с Минобороны России на четыре месяца и получают все государственные гарантии, которые предусмотрены военнослужащим.⠀

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#Рамзан Кадыров
#спецоперация
#Чечня
#добровольцы
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Пентагон: Предоставлять Украине истребители F-16 еще не время
13 июля 2023, 22:33

Фото: iStock/icholakov

На сегодняшний день передавать Украине истребители F-16 было бы несвоевременно. Об этом заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс.
«Условия для размещения F-16, возможно, не идеальны», - объяснил Симс.

Он также уточнил, что подобное решение связано с тем, что Россия располагает обширными возможностями в сфере противовоздушной обороны.

При этом он подтвердил, что кассетные боеприпасы, переданные Киеву США, уже прибыли на Украину.

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#Украина
#Пентагон
#истребители F-16
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В Пентагоне подтвердили передачу кассетных боеприпасов Киеву
13 июля 2023, 21:51

Фото: iStock/rarrarorro

Кассетные боеприпасы, которые были переданы Киеву США, уже находятся на Украине. Об этом заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс.
«Наши кассетные боеприпасы уже там», - сказал Симс журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

При этом уточняется, что кассетные боеприпасы Украине передали не только США, но и другие страны.

Напомним, 13 июля командующий оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что кассетные боеприпасы, переданные США, уже прибыли на Украину.

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#США
#Украина
#кассетные боеприпасы
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Экс-советник офиса президента Украины Арестович допустил поражение Украины
13 июля 2023, 21:23

Фото: iStock/JARAMA

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что Украина может проиграть в конфликте с Россией.
«Мы можем исчезнуть, Украины может не остаться вообще – ни Украины, ни украинцев. Мир поплачет денька три и дальше займется своими делами», - заявил Арестович.

Ввиду этого, он считает, что украинцы могут рассчитывать только на самих себя. При этом Украине необходимо заниматься увеличением собственного потенциала и суверенитета.

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#Алексей Арестович
#Украина
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В трёх украинских областях звучит воздушная тревога
13 июля 2023, 20:08

Фото: istockphoto.com/Photoboyko

В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Так, отмечается, что воздушная тревога была объявлена в регионах примерно в 19:41.

До этого военнослужащие группировки ВС РФ «Восток» уничтожили несколько групп ВС Украины в ходе попыток наступления противника на Запорожском направлении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#Украина
#воздушная тревога
#спецоперация
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Путин: Украинские военные часто отказываются садиться в западные танки
13 июля 2023, 20:06

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские военные все чаще отказываются садиться в танки, которые предоставлены Киеву странами Запада. Он объяснил это тем, что именно эти танки являются главными целями для ВС РФ.
«Потому что они являются приоритетной целью для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя – и это малоприятное обстоятельство, которое, в общем, мешает их использовать», - объяснил президент в эфире телеканала «Россия 24».

При этом он подчеркнул, что горят западные танки даже лучше, чем советские. Таким образом, Путин уверен, что новые поставки Киеву вооружений только усугубят ситуацию, причем для ВСУ.

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