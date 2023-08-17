Расчеты ЗРК «Оса» ВС РФ прикрывают позиции бойцов на Краснолиманском участке

Фото: сайт Минобороны РФ
В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие расчета ЗРК «Оса-АКМ» Центрального военного округа прикрывают позиции штурмовых подразделений группировки «Центр», ликвидируя разведывательные беспилотники ВСУ на Краснолиманском направлении.
«В ходе боевого дежурства расчеты ЗРК «Оса» прикрывают районы дислокации личного состава, техники и сосредоточения штурмовых подразделений военного округа», — цитирует РИА Новости сообщение оборонного ведомства.
Уточняется, что специфика вооружения и радиолокационного оборудования ЗРК позволяет оперативно обнаруживать и уничтожать разведывательные БПЛА противника.
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