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Раскрыт объем повреждения подлодки «Ростов-на-Дону» при ударе по Севастополю

ТАСС: повреждения подлодки «Ростов-на-Дону» оказались незначительными
25 сентября 2023, 10:50
Фото: iStock/Alexyz3d

Фото: iStock/Alexyz3d

Подводная лодка «Ростов-на-Дону» Черноморского флота в результате обстрела Севастополя 13 сентября не получила критичных повреждений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.

«У субмарины незначительные повреждения, которые не повлияли на ее прочный корпус. Их устранение может лишь незначительно увеличить время нахождения подлодки на плановом ремонте», - пояснил источник.

Напомним, в ночь на 13 сентября ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. Серго Орджоникидзе в Севастополе. Кроме того, три безэкипажных катера атаковали во время морского перехода группу кораблей Черноморского флота. Средствами противовоздушной обороны семь крылатых ракет были уничтожены. Остальным удалось долететь до цели.

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Новости СВО: где ВС РФ перешли в атаку и как ВСУ пытаются вернуть позиции
25 сентября 2023, 10:33

Фото: iStock/IherPhoto

Российские военнослужащие взяли под контроль село Орехово-Васильевка на северном фланге Артемовска и обратили в бегство штурмовую бригаду ВСУ. О том, какие успехи на линии фронта у ВС РФ, а на каком направлении украинские военнослужащие идут в контратаку, расскажет редакция «Радио 1».

Четыре украинских БПЛА сбиты над Черным морем и Крымом


Четыре беспилотника противника были уничтожены прошедшей ночью над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

Административное здание повреждено из-за атаки БПЛА в центре Курска

Противник применил беспилотники для нанесения ударов по административному зданию в центре Курска. В результате происшествия, повреждено несколько частных домов и крыша административного здания. Среди мирного населения пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. Он отметил, что все дроны были сбиты системами ПВО.


Последние новости СВО


Телеграм-канал WarGonzo сообщает, что украинские военнослужащие предприняли попытку продвижения на Запорожском направлении, однако ВС РФ движение формирований противника пресекли. Российские войска наносили удары по украинским позициям в селе Работино. ВСУ били по российским в Токмаке, Копанях, Ильченково, Новопокровке. В Марьинке российские военнослужащие продолжают контратаковать. По Донецку и Горловке ВСУ продолжают наносить удары. На Бахмутском направлении украинская группировка пытается прорвать оборонительные рубежи ВС РФ. Артиллерия ВС РФ наносит удары по противнику. Под огнем ВС РФ Андреевка и Веселый.

Штурмовое подразделение ВСУ обратилось в бегство


Подразделению штурмовиков ВСУ противостояли пять российских военнослужащих. В Минобороны РФ сообщили, что бойцам ВС РФ удалось заставить противника отступить. Несмотря на ранения, двое российских бойцов продолжили отстаивать боевые позиции. Участники сопротивления за проявленную отвагу и мужество представлены к наградам.

Минобороны: Российские военные сорвали ротацию морпехов ВСУ на южнодонецком направлении
Минобороны: Российские военные сорвали ротацию морпехов ВСУ на южнодонецком направлении

ВС РФ уничтожили морской вокзал в Одессе


Минувшей ночью российские военнослужащие нанесли удары по объектам припортовой инфраструктуры Украины в Одессе. Информацию о повреждении морского вокзала и зернохранилища подтвердила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк. Кроме того, ряд украинских изданий сообщал о серии взрывов в Кривом Роге.

 

ВС РФ взяли под контроль Орехово-Васильевку


Населённый пункт Орехово-Васильевка, который расположен на северном фланге Артемовска перешел под контроль ВС РФ. Противник не ожидал штурма российских бойцов и был вынужден оставить поселок. По словам  главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, освобождение села даст российским бойцам преимущество, так как высокая точка поселка составляет 144 метров над уровнем моря.
При этом бои на этом участке фронта продолжаются. ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции и атаковать.

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Орехово-Василевка на фланге Артёмовска перешла под контроль ВС РФ
Рогов: ВС РФ освободили от ВСУ Орехово-Василевку на фланге Артёмовска
25 сентября 2023, 09:39

Фото: iStock/SergeyVButorin

Орехово-Васильевка, находящаяся на северном фланге Артёмовска, перешла под контроль российских военных. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На северном фланге Артёмовского направления русские воины выбили боевиков ВСУ из н.п.Орехово-Василевка. Проводя атаку наши ребята застали нацистов врасплох - те не ожидали штурма и были вынуждены бежать из посёлка», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что освобождение Орехово-Василевки от ВСУ улучшило тактические позиции российских военных. По его словам, высота посёлка достигает 144 метров над уровнем моря.

При этом украинские военные теперь пытаются вернуть утраченные позиции и контратакуют российские силы в населенном пункте. Сейчас идут тяжелые бои, заключил Рогов.

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#всу
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#рогов
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В Британии раскрыли судьбу ракет ATACMS на Украине
Sky News: ATACMS могут попасть на черный рынок после передачи Киеву
25 сентября 2023, 09:18

Фото: iStock/typhoonski

Дальнобойные ракеты ATACMS, которые США могут уже в ближайшее время передать Киеву, могут оказаться на черном рынке. Такое мнение выразил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в эфире Sky News.
«Каждый раз, когда оружие передается Украине, есть шанс, что какая-то часть окажется на черном рынке», – выразил он свои опасения.

По его словам, ВСУ могут использовать ATACMS для нанесения ударов по территориям России, в таком случае это может привести к эскалации конфликта.  При этом Белл подчеркнул, что США этого не хотят, и пытаются получить от президента Украины Владимира Зеленского обещания, что ракеты не будут использоваться для ударов по России.

Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден уведомил своего украинского коллегу Владимира Зеленского о передаче Киеву небольшого количества дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает NBC.

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Комбайн подорвался на гранатометной мине в Белгородской области
25 сентября 2023, 08:23

Фото: iStock/Artem Grebenyuk

В поселке Горьковский Белгородской области во время проведения работ по уборке урожая подорвался комбайн. Водитель не пострадал. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, ЧП произошло в воскресенье, 24 сентября около 14.30. Сотрудник сельхозпредприятия «Большевик» убирал урожай на комбайне «Акрос 530» в Грайворонском районе примерно в двух километрах от украинской границы.

Во время этого под машиной раздался сильный взрыв. У комбайна выбило стекла, а также повреждена жатка. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы региона. Выяснилось, что мужчина наехал на гранатомётный выстрел ВОГ-17. Он не пострадал.

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#чп
#взрыв
#мужчина
#происшествия
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На Украине заявили о фактическом уничтожении морского вокзала в Одессе
25 сентября 2023, 08:09

Фото: iStock/Aleksandr Mokshyn

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила о фактическом уничтожении морского вокзала в Одессе после взрывов минувшей ночью, также повреждение получило зерновое хранилище.
«Взрывы прогремели в припортовой инфраструктуре, зернохранилище, фактически уничтожен морской вокзал», - заявила Гуменюк в эфире телеканала «Рада».

Минувшей ночью украинское издание «Страна» сообщает о серии взрывов в Кривом Роге. Эту информацию также подтвердил глава администрации города Александр Вилкул. Предварительно Воздушные силы Украины предупредили, что в сторону Кривого Рога двигалось несколько беспилотников. Вилкул призвал местных жителей не выкладывать видео и фото в интернет.

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#взрывы
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Над Крымом и Чёрным морем сбито четыре украинских БПЛА
25 сентября 2023, 07:46

Фото: iStock/aapsky

Над акваторией Чёрного моря и Крымом минувшей ночью сбито сразу четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России.
«Ночью 25 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, четыре беспилотных летательных аппарата были сбиты в небе над северо-западной частью акватории Черного моря, а также над Крымом. Уточняется, что отработали дежурные системы противовоздушной обороны.

Кроме того, минувшей ночью в небе над Суражский районом Брянской области сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

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#беспилотник
#бпла
#здание
#пво
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Административное здание повреждено из-за атаки БПЛА в центре Курска
25 сентября 2023, 07:23

Фото: iStock/aapsky

Административное здание в центре Курска пострадало в результате атаки украинских беспилотников на город. Пострадавших среди мирного населения нет. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.
«В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что беспилотники были сбиты силами противовоздушной обороны России. Пострадавших среди мирного населения нет, уточнил Старовойт.

По его словам, еще один вражеский БПЛА упал в Курском районе. В частном доме выбило стекла. Глава региона отметил, что всем жителям, чьи дома были повреждены в результате атаки будет оказана помощь в восстановлении жилья.

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Пострадавших и разрушений нет после уничтожения БПЛА над Брянской областью
#помощь
#беспилотник
#бпла
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Над Брянской областью сбиты два беспилотника
25 сентября 2023, 07:14

Фото: iStock/rancho_runner

Минувшей ночью в небе над Суражский районом Брянской области сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня ночью украинские террористы предприняли попытку совершить террористическую атаку с помощью БПЛА», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, российские системы ПВО сбили сразу два вражеских беспилотника в небе над Суражским районом области. Глава подчеркнул, что никто из местных жителей не пострадал, также не зафиксировано разрушений на земле.

Богомаз отметил, что на месте происшествия работают все региональные оперативные и экстренные службы.

Также сообщается, что в Курске беспилотный летательный аппарат упал на жилой дом. Он был сбит с использованием противовоздушной обороны.

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#бпла
#жилой происшествия
#пво
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Истребители Су-34 нанесли удары по командным пунктам и бронетехнике ВСУ
Су-34 уничтожили на Краснолиманском направлении командные пункты и технику ВСУ
25 сентября 2023, 05:06

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 из Центрального военного округа выполнили удары управляемыми авиационными бомбами по украинским командно-наблюдательным пунктам, бронетехнике и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами на направлении, связанном с Краснолиманом. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
По информации ведомства, применение управляемых авиационных боеприпасов позволило летчикам уничтожить укрепленные объекты и военную технику противника с высокой точностью, работая с большой высоты.

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