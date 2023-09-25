Раскрыт объем повреждения подлодки «Ростов-на-Дону» при ударе по Севастополю

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Подводная лодка «Ростов-на-Дону» Черноморского флота в результате обстрела Севастополя 13 сентября не получила критичных повреждений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.
«У субмарины незначительные повреждения, которые не повлияли на ее прочный корпус. Их устранение может лишь незначительно увеличить время нахождения подлодки на плановом ремонте», - пояснил источник.
Напомним, в ночь на 13 сентября ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. Серго Орджоникидзе в Севастополе. Кроме того, три безэкипажных катера атаковали во время морского перехода группу кораблей Черноморского флота. Средствами противовоздушной обороны семь крылатых ракет были уничтожены. Остальным удалось долететь до цели.
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