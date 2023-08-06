Раскрыта площадь пожара в Донецке после обстрела кассетными боеприпасами

Фото: Фотобанк МО
Как сообщают «Известия», площадь возгорания в университете экономики и торговли, расположенном на улице Щороса в Донецке и пострадавшем от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), достигла приблизительно 1,5 тысячи квадратных метров.
Согласно информации издания, в данный момент крыша здания университета полностью охвачена огнем. Дорога к зданию заблокирована. Работники МЧС на данный момент активно борются с огнем.
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Артем Кузьмин