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Некачественное обучение украинских военных приводит к тому, что западное вооружение часто ломается при использовании на полях боевых действий. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Согласно статье, украинские венные рассказывают, что западные вооружения, например, гаубицы Panzerhaubitze производства ФРГ, очень часто выходят из строя при постоянном использовании.
При этом аналитики считают, что поломки происходят из-за некачественного обучения ВСУ, которому было уделено крайне мало времени. Использованию Panzerhaubitze украинские военные обучались всего пять недель, когда как немецкие солдаты учатся не менее четырех месяцев.
Также начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов заявил, что украинские военные могут использовать не более 70% гаубиц, переданных Киеву странами Запада. Всего на данный момент в распоряжении ВСУ находится порядка 17 видов данного вооружения западного и советского производства.
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При этом аналитики считают, что поломки происходят из-за некачественного обучения ВСУ, которому было уделено крайне мало времени. Использованию Panzerhaubitze украинские военные обучались всего пять недель, когда как немецкие солдаты учатся не менее четырех месяцев.
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Элина Позднякова