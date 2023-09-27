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Раскрыта причина частых поломок западного оружия у ВСУ

WSJ: плохое обучение ВСУ приводит к поломкам западного оружия
27 сентября 2023, 10:42
Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Некачественное обучение украинских военных приводит к тому, что западное вооружение часто ломается при использовании на полях боевых действий. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Согласно статье, украинские венные рассказывают, что западные вооружения, например, гаубицы Panzerhaubitze производства ФРГ, очень часто выходят из строя при постоянном использовании.

При этом аналитики считают, что поломки происходят из-за некачественного обучения ВСУ, которому было уделено крайне мало времени. Использованию Panzerhaubitze украинские военные обучались всего пять недель, когда как немецкие солдаты учатся не менее четырех месяцев.


Также начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов заявил, что украинские военные могут использовать не более 70% гаубиц, переданных Киеву странами Запада. Всего на данный момент в распоряжении ВСУ находится порядка 17 видов данного вооружения западного и советского производства.

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#солдаты
#всу
#вооружения
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Командующий ЧФ Соколов впервые выступил после слухов ВСУ о своей гибели
Соколов: ЧФ уверенно выполняет поставленные перед ним задачи
27 сентября 2023, 11:02

Фото: Telegram-канал ЧФ

Командующий Черноморским флотом Виктор Соколов впервые выступил после того, как ВСУ распространили слухи о его гибели при ударе по штабу ЧФ в Севастополе. Он заявил, что Черноморский флот уверенно выполняет поставленные перед ним задачи.
«Черноморский флот уверенно и успешно выполняет задачи, поставленные перед ним командованием. Успешно выполняют задачи и надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и береговые войска. Вы знаете, что практически не сходят с экрана центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев», - заявил Соколов в эфире телеканала «Звезда».

26 сентября Соколов принял участие в заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации. Военачальник был замечен на видео, которое опубликовало Минобороны.

Ранее распространились слухи о том, что в результате удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября погиб главнокомандующий Виктор Соколов.

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#флот
#всу
#минобороны
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Последние новости СВО: как ВСУ пытались прорвать оборону ВС РФ и сдались в плен
27 сентября 2023, 10:53

Фото iStock/Sergii Zyskо

ВСУ продолжают предпринимать попытки прорыва линии российской обороны. Несмотря на заявления украинских властей об успехах группировки на линии фронта, занять российские позиции у них не получилось. Кроме того, на Сватовском направлении ВСУ сдались в плен и передали ВС РФ имеющийся при них боекомплект. О том, как российские бойцы удерживают линию обороны и на каких участках фронта атакуют противника, расскажет редакция «Радио 1».

ВС РФ уничтожили БПЛА в Брянске

 
Противник предпринял очередную попытку атаки объектов на территории РФ. Система ПВО зафиксировала дрон и перехватила его над Брянском. В результате, обломки беспилотника рухнули в нескольких десятках метров от жилого дома, расположенного на окраине города. На месте падения осколков были обнаружены два брикета взрывчатки. Жертв среди населения нет. 
 

ВСУ не смогли подобраться к первой линии обороны ВС РФ


Глава запорожского движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об обстановке у первой линии российской обороны в районе населенного пункта Работино. ВСУ пытаются прорвать оборону российских солдат, однако несут существенные потери среди личного состава и техники. При этом, украинские власти заявляют, что ВСУ удалось пройти вглубь позиций ВС РФ, что действительностью не является, подчеркнул Рогов.

ВСУ сдались в плен на Сватовском направлении 


Группа бойцов ВСУ сдалась в плен на направлении Сватово — Кременная. Они вышли на связь с российскими военнослужащими по открытому каналу связи и сообщили, что готовы сложить оружие. Бойцы украинской группировки также сдали находящиеся при них боекомплекты. 

ТАСС: Уже более 10 тысяч бойцов ВСУ сдались в плен по радиопозывному «Волга»
ТАСС: Уже более 10 тысяч бойцов ВСУ сдались в плен по радиопозывному «Волга»

В центре Херсона прогремели взрывы


Минувшей ночью взрывы раздались в центре города Херсон, который находится на подконтрольной Киеву территории.  Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». Воздушная тревога объявлена не была, о взрывах сообщили местные жители и очевидцы. Власти Украины не комментировали произошедшее.

Последние новости СВО


Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает, что российские войска нанесли удар по складу боеприпасов в селе Киселевка. Кроме места хранения вооружения повреждено железнодорожное полотно. По портовой инфраструктуре Одессы ВС РФ продолжают наносить удары. На линии фронта существенных изменений нет, но ВСУ наращивают силы у линий обороны ВС РФ. На Времьевском участке относительное затишье. Стороны также не ведут активных действий под Урожайным и Старомайорским. Изредка фиксируются артиллерийские дуэли. 

По информации телеграм-канала WarGonzo, российские военнослужащие продолжают атаковать районе Клещеевки. На Луганском направлении ВС РФ наносят удары по противнику в районе Дибровы.
ВСУ ведут огонь по российским позициям в Андреевке, Богдановке, Спорном и Васюковке.
 

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#воздушная
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Один человек пострадал при обстреле белгородского села Большетроицкое
27 сентября 2023, 10:29

Фото iStock/maxim4e4ek

Украинская сторона обстреляла село Большетроицкое в Белгородской области, пострадал мужчина, который в этот момент косил траву. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня утром под обстрел ВСУ попало село Большетроицкое Шебекинского городского округа. Есть один пострадавший - мужчина в момент обстрела косил траву на участке», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что мужчина получил осколочное ранение бедра. Он направлен в белгородскую городскую больницу №2, где ему будет оказана вся необходимая помощь.

Кроме того, при обстреле пострадал один частный дом. На месте обстрела работают все экстренные службы региона, подчеркнул Гладков.

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#обстрел
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Российские военные «похоронили» ВСУ на донецком кладбище
Замкомандира: «Эспаньола» уничтожила позиции ВСУ, заманив противника к кладбищу
27 сентября 2023, 10:11

Фото: iStock/Tatiana Ikoeva

Бойцы российского добровольческого подразделения «Эспаньола» сорвали атаку ВСУ неподалеку от Артемовска, заманив украинцев на кладбище, рассказал заместитель командира отряда «Эспаньола» с позывным «Ярый» в интервью «РИА Новости».
«В районе Курдюмовки позволили противнику подойти в район кладбища, там организовать свой НП (наблюдательный пункт). И уже когда они натащили туда боеприпасов, доорганизовали НП, обнаглели настолько, что начали выставлять миномет, наши группы разведки работали в том направлении, получили команду на уничтожение противника - тогда был противник уничтожен», - прокомментировал ситуацию «Ярый».

По словам замкомандира, эту операцию провели в конце августа, однако, такую тактику бойцы «Эспаньолы» применяют на постоянной основе – позволяют противнику зайти в определенную местность, обосноваться там, организовать инфраструктуру, подвезти боеприпасы и оружие, и уже потом по украинским формированием наносятся массированные удары.

Боец отметил, что в настоящий момент задача «Эспаньолы» - держать оборону, однако, к наступательным операциям российские силы также полностью готовы. 

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#боеприпасы
#всу
#днр
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#военные
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Снаряд разрушил жилой дом в Донецке, под завалами остаются люди
Кулемзин: Снаряд разрушил крышу жилого дома в Донецке, под завалами есть раненые
27 сентября 2023, 09:59

Фото: iStock/Roman Novitskii

Снаряд попал в крышу жилого дома в Донецке, в результате чего здания получило значительные разрушения, об этом написал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела Кировского района по улице Михайловского произошло прямое попадание снаряда в крышу жилого дома, в результате чего обрушилось перекрытие», - прокомментировал ситуацию Кулемзин. 

Он также отметил, что под завалами остаются пострадавшие. 

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что за 25 сентября украинские военные выпустили 64 боеприпаса из артиллерии и ещё несколько беспилотников по территории Донецкой Народной Республики. Он отметил, что ВСУ использовали боеприпасы 152 и 155 калибра.

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Зеленскому сообщили о катастрофе по всему фронту
Hill: действия ВС России не оставляют шансов ВСУ победить в конфликте
27 сентября 2023, 09:58

Фото: iStock/alzay

Том Мокаитис в своей статье для The Hill написал, что тактика российской армии не оставляет шансов ВСУ, а Запад в очередной раз признает разочарование от результатов контрнаступления.
По мнению автора, ВСУ не смогли правильно использовать всестороннюю помощь западных стран. Он также подчеркнул, что хоть украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о важности дополнительной помощи со стороны Запада, которая приблизит победу Украины над Россией, однако эта помощь не решит исход конфликта. 

Мокаитис отметил, что все большее количество человек выступают против поддержки Украины. 

Напомним, ранее бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Вооруженные силы Украины не смогут продолжать боевые действия без поддержки со стороны США. 

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ВСУ шантажируют москвичку пленным сыном, заставляя поджечь военкомат
27 сентября 2023, 09:14

Фото: iStock/Sinenkiy

Москвичка обратилась в полицию с просьбой о помощи и рассказала, что украинские спецслужбы шантажируют её пленным сыном и заставляют поджечь военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, сын 70-летней женщины ушёл в зону спецоперации год назад. Однако в августе перестал выходить на связь, так как попал в плен к ВСУ.

На днях женщине позвонили украинские военные в масках по WhatsApp с бельгийского номера. Они показали ей сына и сказали, что отпустят его, если она совершит поджог военкомата с помощью коктейля Молотова. Однако она не стала выполнять задание, а сразу отправилась в полицию.

Напомним, ранее стало известно, что бывший мэр города Чайковского Пермского края Алексей Третьяков попал в плен ВСУ в районе Клещеевки.


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#сво
#всу
#сын
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ВСУ эвакуировали с передовой в ЛНР «важную персону» с помощью санавиации
Марочко: ВСУ эвакуировали «важную персону» с передовой с помощью санавиации
27 сентября 2023, 08:43

Фото: iStock/Michele Ursi

С линии соприкосновения на Краснолиманском направлении ВСУ эвакуировали «важную персону». Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
По его словам, украинские военные на участке линии соприкосновения Сватово-Кременная запрашивали экстренную эвакуацию для военнослужащего с привлечением санавиации.

«Исходя из поведения противника и его действий, с большой долей вероятности можно предположить, что ранение получил высокопоставленный куратор либо офицер высшего командного звена», - предположил Марочко в своем Telegram-канале.

Марочко также рассказал, что на Купянском направлении противник проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность после тяжелых боев, в которых понесли огромные потери в живой силе. По его словам, разбитые подразделения перебрасывают на другие участки, соединяя их с такими же небоеспособными боевиками. На их место, как правило ставят военнослужащих с второй и третьей линии обороны.

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Марочко: ВСУ пытаются восстановить силы после боев в ЛНР
27 сентября 2023, 08:21

Фото: iStock/Olena_Z

На Купянском направлении противник проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность после тяжелых боев, в которых понесли огромные потери в живой силе. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
По его словам, ВСУ несут большие потери в боях в районах Синьковки, Петропавловки и Новоселовского. Из-за этого украинское командование вынуждено регулярно восполнять потери и восстанавливать боеспособность украинских войск. Марочко уточнил, что происходит это прямо на передовой без ротационных мероприятий.

«Разбитые подразделения перебрасывают на другие участки, соединяя их с такими же небоеспособными боевиками. На их место, как правило ставят военнослужащих с второй и третьей линии обороны», - пояснил Марочко в своем Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что военно-учетные специальности украинских военнослужащих не учитываются при формировании подразделений, отправляемых в самые горячие точки.

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