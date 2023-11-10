Раскрыта роковая ошибка ВСУ

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ВСУ так и не научились использовать немецкие танки Leopard в бою с ВС РФ, и в скором времени все эти танки будут уничтожены российскими военными. Так считает обозреватель Forbes Дэвид Экс.
«Чего украинцам не стоит делать, так это то, что они часто делают со своими Leopard2: использовать их небольшими группами без особой поддержки пехоты и вести прямо к российским позициям – часто через минные поля, зоны поражения артиллерии и дронов», – говорится в статье.
По его словам, Украина должна получить от своих союзников не менее 195 легких танков Leopard1A5, созданных в 1980-м году. Но Экс уверен, что даже такое число танков будет полностью уничтожено, потому что украинские военные так и не научились правильно ими пользоваться в бою.
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