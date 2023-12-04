Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Раскрыта вся правда о бойцах ВСУ, возглавлявших контрнаступление

Раскрыта вся правда о бойцах ВСУ, возглавлявших контрнаступление

WP: 70% бойцов ВСУ, возглавлявших контрнаступление, не имели боевого опыта
04 декабря 2023, 22:58
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

70% бойцов одной из бригад ВСУ, возглавлявшей контрнаступление с помощью новейшего западного вооружения вступили в бой без опыта ведения боевых действие. Такие данные приводит газета Washington Post.
«Семьдесят процентов военнослужащих одной из бригад, возглавлявших контрнаступление и оснащенных новейшим западным оружием, вступили в бой, не имея боевого опыта», - говорится в статье.

Ранее газета также писала, что Украина и страны Запада недооценили российские силы перед тем как начать контрнаступление ВСУ. Согласно статье, многие на Украине и на Западе недооценили способность России восстанавливаться после катастроф на поле боя и использовать свои неизменные преимущества: живую силу, мины.


Также уточняется, что Россия смогла приспособиться ко всем условиям по ходу конфликта, отметив, что уже к марту ВС РФ на протяжении многих месяцев занимались строительством оборонительных сооружений.

Читайте также:

Названа главная причина перехода ВСУ к обороне

WP: Киев объяснил США провал контрнаступления отсутствием поддержки с воздуха

В Польше заявили о переходе ВС РФ к тактике полного уничтожения ВСУ
#сша
#россия
#украина
#страны
#всу
#вс рф
#киев
#контрнаступление
Читайте нас в
WP: Киев объяснил США провал контрнаступления отсутствием поддержки с воздуха
04 декабря 2023, 22:42

Фото: iStock/Tomas Ragina

Провал контрнаступления ВСУ связан с отсутствием поддержки с воздуха и множеством засад. Об этом летом сообщил главе Пентагона Ллойду Остину Алексей Резников, возглавлявший в то время Минобороны Украины, пишет The Washington Post (WP).
Авторы отметили, что в ходе встречи в Брюсселе 15 июня Ллойд спросил у Резника, почему украинские военные для разминирования не применяли западное оборудование. По словам экс-министра, для этого требовалась поддержка ВСУ с воздуха.

«Мы не можем маневрировать из-за большого количества наземных мин и танковых засад», — заявил Алексей Резников.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Названа главная причина перехода ВСУ к обороне

В США заявили, что Запад недооценил Россию перед контрнаступлением ВСУ

СМИ: Саммит ЕС даст старт переговорам с Украиной и Молдавией о членстве
#сша
#военные
#поддержка
#сво
#всу
#запад
Читайте нас в
Российские военные продавливают ВСУ в районе Клещеевки
Алаудинов: ВС РФ продолжают продавливать ВСУ в районе Клещеевки
04 декабря 2023, 22:38

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об успехах ВС РФ в районах Клещеевки, Андреевки, находящихся на фланге Артемовска.
«На южном фланге Артёмовска бойцы спецназа ЮВО, мотострелки и артиллеристы продолжают уничтожать противника - в районе Андреевки и Клещеевки, продвигаясь с боями вперёд», - написал Алаудинов в своем Telegram-канале.

По его словам, также севернее и восточнее Клещеевки российские военные продолжают атаковать ВСУ. Им удается продвигаться вперед и закреплять позиции за железной дорогой. Кроме того, Алаудинов добавил, что бойцы российской армии также уверенно давят противника в районе Андреевки.

Ранее представитель добровольческого корпуса, помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов заявил, что штурмовые отряды ВС РФ, сформированные из добровольцев, перерезали основной путь снабжения группировки ВСУ на артемовско-соледарском участке.

Читайте также:

Названа главная причина перехода ВСУ к обороне

Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» Белостоцкий отправился на СВО

Военный эксперт Кнутов объяснил, почему бойцы ВСУ бежали при штурме поселка
#эксперт
#военные
#всу
#вс рф
#сво
Читайте нас в
В Волгограде перекрыли доступ к вокзалу из-за эшелона с ранеными бойцами СВО
04 декабря 2023, 20:50

Фото: iStock/vadimguzhva

На Привокзальной площади в Волгограде скопилось множество экипажей скорой помощи, также перекрыт доступ на перроны железнодорожного вокзала из-за прибытия эшелона с ранеными на спецоперации военными. Об этом сообщает V1.RU.
Согласно сообщению, часть раненых бойцов доставили в госпитали прямо с поезда, остальные же продолжили путь после остановки. Те, кто может самостоятельно передвигаться успели закупить продукты.

«Мы даже не знаем, куда едем. Сказали, что в большом госпитале вас высадят. В Волгограде тяжелые остаются, а у нас средние травмы. После реабилитации обратно поедем. Сказали, что отпуск по ранению будет обязательно. Семья ждет», — рассказал один из военных.

По его словам, отпуск ему могут не дать, так как у него несерьезное осколочное ранение. Также он не знает, будут ли проводить операцию, чтобы достать все осколки из тела.

Читайте также:

Украинский пленный рассказал о наказании за спасение раненого товарища

В России изменят требования для службы в армии: с какими заболеваниями не призовут в 2024

На Украине погиб мобилизованный в ВСУ подросток
#семья
#отпуск
#поезда
#остановки
#продукты
#травмы
Читайте нас в
Названа главная причина перехода ВСУ к обороне
Junge Welt: Зеленский перевел ВСУ к обороне из-за страха бунта
04 декабря 2023, 20:41

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Президент Украины Владимир Зеленский после провала контрнаступления приказал ВСУ перейти к обороне, так как испугался военного бунта в стране. Об этом пишет Junge Welt.
«В военных кругах говорят о голосах неких высокопоставленных военачальников, которые утверждали, что армия откажется повиноваться, если Зеленский отдаст приказ о продолжении самоубийственного наступления», - говорится в статье.

Таким образом, распоряжение Зеленского о переходе к обороне – это лишь уступка на оказанное давление.

Кроме того, проблемой для Зеленского является популярность и рост доверия главкому ВСУ Валерию Залужному. Теперь офис президента пытается всячески его дискредитировать. Также в статье не исключили, что Залужного в скором времени могут уволить.

Читайте также:

СМИ: вопрос отставки Залужного может перерасти в практическую плоскость

Появились новые подробности конфликта Зеленского и Залужного

СМИ: главком ВСУ попросил у США 17 млн снарядов и $350-400 млрд
#сша
#армия
#сми
#рост
#офис
#всу
#зеленский
Читайте нас в
В США заявили, что Запад недооценил Россию перед контрнаступлением ВСУ
WP: Украина и Запад недооценили Россию перед контрнаступлением ВСУ
04 декабря 2023, 20:17

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина и страны Запада недооценили российские силы перед тем как начать контрнаступление ВСУ. Об этом пишет американская газета Washington Post.
«Многие на Украине и на Западе недооценили способность России восстанавливаться после катастроф на поле боя и использовать свои неизменные преимущества: живую силу, мины», - говорится в статье.

Также уточняется, что Россия смогла приспособиться ко всем условиям по ходу конфликта, отметив, что уже к марту ВС РФ на протяжении многих месяцев занимались строительством оборонительных сооружений.

Washington Post также пишет, что неудачи Украины в ходе контрнаступления привели к тому, что Украина и США начали обвинять друг друга во взаимных ошибках и просчетах. Сообщается, что на протяжении вооруженного конфликта военные Вашингтона пришли к выводу, что Киев обладает недоработками в базовой военной тактике. На что украинская сторона заявила, что в США не осознают, как ударные беспилотные летательные аппараты и иные технологии изменили ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Читайте также:

Times: Британия передала Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками

В Польше заявили о переходе ВС РФ к тактике полного уничтожения ВСУ

Появились новые подробности конфликта Зеленского и Залужного
#россия
#вс рф
#сша
#военные
#украина
#киев
#британия
Читайте нас в
ВС РФ перерезали снабжение артемовско-соледарской группировки ВСУ
04 декабря 2023, 19:35

Фото: iSrock/zabelin

Штурмовые отряды ВС РФ, сформированные из добровольцев, перерезали основной путь снабжения группировки ВСУ на артемовско-соледарском участке. Об этом сообщил представитель добровольческого корпуса, помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов.
По его словам, сейчас на трассе в районе Артемовского выполняют задачи созданные из добровольцев четыре российские штурмовые группы: «Север», «Восток-V», «Невский» и отряд «Енисей».

«Это была последняя трасса, по которой питалась из города Краматорска через Часов Яр соледарско-артемовская группировка ВСУ. Те украинские войска, которые были в Артемовском и на северо-западе Бахмута, оказались под огневым контролем», - цитирует РИА Новости Селиванова.
Ранее в Минобороны заявили, что бойцы Воздушно-десантных войск группировки войск «Южная» ВС РФ при поддержке авиации, а также артиллерии и беспилотной авиаразведки взяли под контроль населенный пункт Артёмовское (Хромово) в Донецкой народной республике.

Читайте также:

МО РФ: ВСУ бежали из-под Артемовского, бросая раненых и убитых

Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» Белостоцкий отправился на СВО

Военный эксперт Кнутов объяснил, почему бойцы ВСУ бежали при штурме поселка
#трасса
#режиссёр
#контроль
#новости
#всу
#вс рф
#минобороны
Читайте нас в
Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» Белостоцкий отправился на СВО
04 декабря 2023, 18:42

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Экс-режиссёр «Ералаша» Илья Белостоцкий, осуждённый на 14 лет колонии за совращение 13-летнего мальчика, отправлен в зону СВО.
Об MSK1.RU сообщила его сестра. Белостоцкому оставалось отбыть 4,5 года до выхода на свободу. Его изначальный 14-летний срок сократили вдвое. По словам сестры, он подписал контракт с Минобороны в октябре и сейчас редко выходит на связь.

5 ноября на странице Белостоцкого во «ВКонтакте» был опубликован пост, посвящённый его решению уйти на СВО. 

«Я хочу вернуть моей матери и моим родным возможность мной гордиться. Я хочу не словами, а делом, поступком ответить тем гадам, которые меня упекли за решетку, и тем стервятникам, которые облили грязью мое имя и растоптали честь моей семьи. Я хочу показать государству, что оно напрасно списало меня в расход, а обычным людям, живущим в нем, что они напрасно меня прокляли», —такое послание оставил режиссер.
Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев в своем телеграм-канале заявил, что РФ возродила на новых территориях службу контрразведки СМЕРШ. Отмечается, что созданная служба работает по принципу советской военной контрразведки. По словам парламентария, аналогичная структура должна действовать и в регионах РФ.

Читайте также:

В Думе рассказали о возрождении службы СМЕРШ в России

Украинский пленный рассказал о наказании за спасение раненого товарища

WP: Украина и США обвиняли друг друга во взаимных ошибках при контрнаступлении



 
#сво
#новости
#режиссёр
#дети
#общество
Читайте нас в
WP: Украина и США обвиняли друг друга во взаимных ошибках при контрнаступлении
04 декабря 2023, 18:21

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Неудачи Украины в ходе контрнаступления привели к тому, что Украина и США начали обвинять друг друга во взаимных ошибках и просчетах. Об этом сообщает Washington Post.
Сообщается, что на протяжении вооруженного конфликта военные Вашингтона пришли к выводу, что Киев обладает недоработками в базовой военной тактике. На что украинская сторона заявила, что в США не осознают, как ударные беспилотные летательные аппараты и иные технологии изменили ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Ранее  старший сенатор США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что вооруженный конфликт между Украиной и Россией закончится переговорами. По мнению сенатора, чем дольше будет оттягиваться момент переговоров, тем больше Украины будет уничтожено.

Читайте также:

СМИ: вопрос отставки Залужного может перерасти в практическую плоскость

Times: Британия передала Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками

СМИ: главком ВСУ попросил у США 17 млн снарядов и $350-400 млрд
#сша
#военные
#конфликт
#всу
#ракеты
#киев
#британия
Читайте нас в
Украинский пленный рассказал о наказании за спасение раненого товарища
Пленный ВСУ: командование отправило на убой за спасение раненого сослуживца
04 декабря 2023, 17:49

Фото: iStock/Michele Ursi

Боец ВСУ, попавший в плен к российским силам, рассказал, что командование отправило перевело его в штурмовики после того, как он спал из-под обстрелов тяжелораненого товарища. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По его словам, его подразделение стояло два дня под дождем в грязи без какого-либо укрытия.

«Пришел приказ нас поменять. Было темно, раздались выстрелы. Я увидел, что товарища ранило. Я его вынес, за что был наказан командиром роты – "зачем ты его вытаскивал, надо было кого-то полегче взять"», - рассказал Москвин.

После чего, руководство в качестве наказания перевело его в штурмовики и отправили на позиции. Уже там он попал под российский обстрел, был контужен и попал в плен к ВС РФ.

Читайте также:

Военный эксперт Кнутов объяснил, почему бойцы ВСУ бежали при штурме поселка

СМИ: вопрос отставки Залужного может перерасти в практическую плоскость

В Польше заявили о переходе ВС РФ к тактике полного уничтожения ВСУ
#эксперт
#всу
#вс рф
#обстрел
Читайте нас в
Достижения.рф