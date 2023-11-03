Раскрыты потери лучших танков ВСУ

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За последние несколько недель вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили значительное количество немецких танков Leopard 2, сообщил обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
Автор публикации подчеркивает, что за короткий промежуток времени киевская армия потеряла не менее дюжины танков Leopard 2A4, Leopard 2A6 и Strv 122. Следует отметить, что последние из них представляют собой шведские супербронированные варианты Leopard 2A5.
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