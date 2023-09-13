Раскрыты потери ВСУ в боях под Опытным

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Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин доложил о потерях личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение двух дней боев в окрестностях поселка Опытного. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Гагин подчеркнул, что подразделения ВСУ продолжают совершать неудачные попытки прорвать оборону в районе Опытного.
Представитель ДНР также отметил, что украинские военные предпринимают попытки атаковать силами штурмовых групп, поддерживаемых огневой мощью с дальних расстояний. Однако их действия пресекаются ответным огнем артиллерии со стороны российских войск. Гагин описал обстановку в районе Опытного как сложную, но под контролем.
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«За последние два дня их пехотные потери исчисляются десятками, а точнее, несколькими десятками человек», — подчеркнул он.
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Артем Кузьмин