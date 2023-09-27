Раскрыто слабое место танков Abrams, переданных Украине

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ВС РФ с помощью мин и артиллерии легко уничтожат переданные Киеву новые танки Abrams, так как они имеют еще более легкую броню, чем Leopard и Challenger. Об этом пишет Military Watch Magazine.
«Поставку "Абрамсов" предваряют значительные потери немецких "Леопардов" модификации 1 и 2 и британских "Челленджеров 2". Ожидается, что без брони с обедненным ураном американские машины едва ли покажут большую живучесть», - говорится в статье.
При этом уточняется, что у танков Abrams более легкая броня, чем Challenger, которые были уничтожены российскими силами еще в начале сентября. Кроме того, пока не понятно, какие экипажи будут управлять новыми танками. Вполне вероятно, что поставленными Украине танками, будут управлять западный персонал.
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