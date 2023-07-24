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Раскрыта продолжительность жизни украинских военных при наступлении

Military Watch: ВСУ несут огромные потери в ходе контрнаступления
24 июля 2023, 15:09

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

ВСУ несут колоссальные потери, пытаясь прорвать российскую линию обороны. На некоторых участках передовой украинские военные не живут дольше четырёх часов. Об этом в статье пишет журнал Military Watch.

«В ходе второго месяца крупных наступлений на российские позиции украинские военные понесли особенно значительные потери на нескольких направлениях», — говорится в материале.

Автор объясняет такое положение дел тем, что украинское командование отправляет на передовую едва обученных призывников. Таким образом, продолжительность жизни украинских солдат и иностранных наёмников не превышает четырёх часов на некоторых участках линии соприкосновения.

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#ВСУ
#потери
#контрнаступление
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Кассетными боеприпасами Байден нанес удар по США
19FortyFive: Байден допустил ошибку, поставив на Украину кассетные боеприпасы
24 июля 2023, 15:39

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Доцент политологии Университета Колорадо Питер Харрис заявил, что американский лидер Джо Байден допустил ошибку, решив поставить на Украину кассетные боеприпасы, в статье для 19FortyFive.
«Таким образом, Байден вызвал горячие споры внутри страны и за рубежом. Критики обвинили его в том, что он нанес непрошеный удар по движению за отмену кассетных боеприпасов», - прокомментировал ситуацию Харрис.

По мнению политолога, суть запрета на использование определенного типа боеприпасов заключается в том, чтобы не использовать его ни при каких обстоятельствах.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп назвал тупостью публичное признание нынешнего главы США Джо Байдена, что у Штатов закончились боеприпасы. Бывший лидер США возмутился, что на пороге ядерного противостояния Москвы и Вашингтона, страной управляет человек, который «не понимает, что делает».

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#Кассетные боеприпасы
#Байден
#Харрис
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Депутат Колунов отправил гуманитарную помощь в зону СВО и приграничные районы
24 июля 2023, 15:29

Фото: пресс-служба Сергея Колунова

Депутат Госдумы Сергей Колунов отправил груз гуманитарной помощи жителям приграничных районов Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария.
Как рассказал Колунов, в коробках – предметы личной гигиены, одежда, игрушки для детей. А военнослужащим отправили термобельё, тёплые носки и бритвенные принадлежности.

По словам депутата, поддержка бойцов, находящихся в зоне СВО, их семей, а также помощь жителям новых территорий остаются приоритетными направлениями работы депутатского корпуса.  

Колунов и Фонд адресной помощи «СК Развитие» не в первый раз помогают подмосковным военнослужащим, участвующим в спецоперации. В прошлые месяцы на передовую передали антидроновое ружьё и квадрокоптеры. А в прошлом году в зону проведения CBO отправили 30 машин с экипировкой, инструментами и продуктами, а также мобильную баню.

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#Московская область
#Подмосковье
#Госдума
#депутат
#Сергей Колунов
#гуманитарная помощь
#СВО
#спецоперация
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Рогов раскрыл хитрую тактику ВСУ на поле боя
Рогов: ВСУ просят коридоры для выноса раненых, а сами идут в атаку
24 июля 2023, 13:24

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Вооруженные силы Украины разработали новую подлую тактику – они просят организовать коридоры, чтобы вынести с поля боя тела погибших сослуживцев, а сами идут в атак, рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
«Украинские боевики используют подлую тактику на линии фронта. Сначала они запрашивают коридоры для эвакуации тел погибших сослуживцев, а затем используют это как повод поближе подобраться к нашей первой линии обороны с целью организации внезапной атаки», - прокомментировал ситуацию Рогов.  

ВСУ уже трижды попытались атаковать российских военных таким образом, однако, все три попытки оказались безуспешными, заключил Рогов.

Ранее Рогов рассказал, как ВСУ пытались наступать в районе села Работино на ореховском направлении в Запорожской области. Однако, российским силам удалось остановить вражескую атаку.

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#Рогов
#ВСУ
#Раненые
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Глава Запорожья рассказал о случаях сдачи в плен солдат ВСУ
Глава Запорожья Балицкий заявил, что солдаты ВСУ сдаются в плен взводами
24 июля 2023, 12:59

Фото: iStock/Olena_Z

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что солдаты украинских формирований стали сдаваться в плен взводами, об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
 По его словам, до начала контрнаступления ВСУ, бойцы украинских подразделений сдавались в плен по одному, а в настоящее время, они идут на такие шаги целыми взводами. 

«Сейчас сдаются целыми подразделениями, ротных не было, но взводные сдачи мы наблюдали», - заявил Балицкий.
Он также отметил, что российская сторона создает достойные условия для военнопленных. Глава региона выразил надежду на то, что ​пленные ВСУ останутся жить в Запорожье и будут развивать хозяйство вместе со своими семьями. 

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#ВСУ
#плен
#ВС РФ
#Украина
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Песков: Обстрел ВСУ военкоров был сознательной атакой на журналистов
24 июля 2023, 12:34

Фото: сайт Кремля

Обстрел украинцами военкоров был сознательной атакой на журналистов. Об этом заявил на встрече с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя гибель военкора Ростислава Журавлева.
Группа журналистов снимала обстановку на запорожском направлении, где ВСУ начали массово применять кассетные боеприпасы. Военкоров отследил вражеский беспилотник. По месту нахождения группы и сопровождавших ее бойцов был нанесен удар из РСЗО HIMARS. Когда на место прибыл эвакуационный отряд, весь участок был накрыт кассетными боеприпасами.

Комментируя случившееся, Дмитрий Песков подчеркнул, что удар по журналистам был нанесен умышленно и целенаправленно. Он также возложил всю ответственность за гибель военкора Ростислава Журавлева на киевский режим.

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#песков
#журналист
#военкор
#удар
#всу
#кассетные боеприпасы
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Медведев призвал быть готовыми к подлым ударам бандеровцев
Медведев: Бандеровцы всё чаще выбирают мирные, гражданские цели для своих подлых ударов
24 июля 2023, 12:13

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что из-за провального контрнаступления, украинцы все более явно целятся по объектам гражданской инфраструктуры, в своем Telegram-канале.
«У нашего противника не получается добиться успехов в ходе контрнаступления. Значит, нужны информационные победы. Пусть дутые и иррациональные. Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы», - прокомментировал ситуацию Медведев.  

Зампред Совбеза также считает, что России тоже необходимо выбирать нестандартные цели для атак. По его мнению, в тех местах, где наших ударов не ждут – эффект будет гораздо более весомым. При этом, какие именно цели имел ввиду Медведев – он не уточнил.

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#Медведев
#Атаки ВСУ
#Гражданские объекты
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В пункт отбора контрактников в Балашихе обратились более 2,7 тыс человек
24 июля 2023, 12:08

В пункт отбора контрактников в Балашихе обратились более 2,7 тыс человек

В Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту в Балашихе с начала его работы обратились свыше 2,7 тыс человек. Об этом сообщил военнослужащий с позывным «Гром».
«Сейчас к нам уже обратились и прошло через наш центр 2787 человек», – рассказал «Гром». 
Он добавил, что желающим заключить контракт с Минобороны в центре предоставляют всё необходимое. 
«Мы выделяем им кровать, они получают свежее и чистое постельное бельё. У них есть тумбочки, душ, сушилка, бытовые комнаты, где они могут починить свою одежду. Для кандидатов созданы все условия, чтобы они ни в чём не нуждались», – заключил военный. 
Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту работает в Балашихе с 4 мая. Требования к потенциальным контрактникам – возраст старше 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание. 
 
Заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи. Денежные выплаты военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, состоят из месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием и месячного оклада – в соответствии с занимаемой воинской должностью и иных дополнительных выплат. Также предусмотрено увеличение размера пенсии для военнослужащих. 
 
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получит такие льготы, как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции.  Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

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#Московская область
#Подмосковье
#контрактники
#подготовка
#СВО
#спецоперация
#военные
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В ДНР заявили, что ВСУ намеренно бьют по объектам, в которых находятся дети
Сенатор Никонорова: ВСУ уничтожили более 800 школ и детских садов в ДНР
24 июля 2023, 11:49

Фото: iStock/izzzy71

Вооруженные силы Украины уничтожили 1049 гражданских объектов на территории Донецкой Народной Республики, более 800 из них – школы и детские сады, заявила сенатор от ДНР Наталья Никонорова на заседании комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.
«Только на территории Донецкой Народной республики разрушено 1049 гражданских объектов, объектов гражданской инфраструктуры, из этого числа более 800 объектов – школы и детские сады. То есть киевский режим целенаправленно бьет именно по объектам, где могут находиться дети», - прокомментировала ситуацию Никонорова.  

Сенатор напомнила, что с 2014 года на территории ДНР от рук киевского режима погибли 228 детей, еще 789 получили ранения разной степени тяжести.  

Напомним, 21 июля в Наро-Фоминском городском округе Московской области прошла торжественная церемония открытия первого в мире международного памятника «Дети Донбасса – Дети России». У подножия памятника «Дети Донбасса» расположилась и небольшая изящная статуэтка – «Роза Донбасса». Ее изготовили из осколков снарядов HIMARS, от ударов которых погибли сотни невинных детей.

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#ДНР
#Никонорова
#Погибшие дети
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Сальдо заявил о больших потерях ВСУ при попытке форсирования Днепра
Сальдо: ВСУ с 1 по 23 июля потеряли в Херсонской области до 880 человек
24 июля 2023, 11:16

Фото: сайт Кремля

Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что с 1 по 23 июля украинские подразделения в ходе боевых действий на территории Херсонской области потеряли до 880 человек личного состава.
Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале. 

Глава региона также назвал потери техники противника. По его словам, ВСУ потеряли более 30 лодок, два танка, шесть самоходных и 22 буксируемых гаубицы. Сальдо указал на переполненные госпитали, где получают медицинскую помощь военнослужащие украинских формирований. 

Наибольшие потери противник понес в районе Антоновского моста и Кинбурнской косы, подчеркнул ​он. 

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#Сальдо
#Херсонская область
#ВСУ
#потери
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