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ВСУ несут колоссальные потери, пытаясь прорвать российскую линию обороны. На некоторых участках передовой украинские военные не живут дольше четырёх часов. Об этом в статье пишет журнал Military Watch.
«В ходе второго месяца крупных наступлений на российские позиции украинские военные понесли особенно значительные потери на нескольких направлениях», — говорится в материале.
Автор объясняет такое положение дел тем, что украинское командование отправляет на передовую едва обученных призывников. Таким образом, продолжительность жизни украинских солдат и иностранных наёмников не превышает четырёх часов на некоторых участках линии соприкосновения.
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