Раскрыты ответственные за атаку на Каховскую ГЭС

Фото: РИА Новости
Военный эксперт Шурыгин: «Это стая сумасшедших павианов, не контролирующих свои действия»
Военный эксперт Владислав Шурыгин высказал мнение о том, что атака на Каховскую ГЭС, в результате которой обрушилась плотина, были уничтожены 14 из 28 пролетов станции и затоплены Новая Каховка и близлежащие села, стала последствием безответственной политики Киевского режима и тактики ВСУ.
А военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что случившееся на Каховской ГЭС может стать для Украины и Запада лишним поводом выдвинуть свои требования России.
«Они каналы перекапывают, закрывают их, расстреливают свои же АЭС, лишая своих же жителей нормального электроснабжения. Это стая сумасшедших павианов, которые вообще не контролируют свои действия», — прокомментировал ситуацию в беседе с Общественной Службой Новостей Шурыгин.
«Целым каскадом могут последовать вопросы, которые решит поднять Украина. Но, слава Богу, наши технари сейчас отработали, скинули этот уровень воды. Сейчас атомная электростанция вне опасности», — сказал в беседе с «Царьградом» Матвийчук.Ранее, утром 6 июня, мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что при обстреле оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате разрушения Каховской ГЭС в Новокаховском городском округе полностью затоплены несколько населённых пункта.
Мелисса Тимофеева