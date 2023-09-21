Фото: iStock/Enrique Ramos Lopez
Политолог Дмитрий Журавлёв заявил, что условия перемирия, названные Зеленским, невозможно выполнить по закону РФ. Об этом он сообщил в беседе с «Вечерней Москвой».
Ранее Владимир Зеленский назвал два условия перемирия с Россией. Во-первых, он требует выведения российских войск с территории Украины в её границах 1991 года. А, во вторых, президент страны заявил, что Киеву должна быть возвращена возможность контролировать Чёрное и Азовское моря и Керченский пролив.
По словам собеседника «Вечерней Москвы», реализация этого плана недопустима, а также не подразумевает мирного урегулирования конфликта.
Журавлёв отметил, что эти предложения напоминают «разборки в песочнице». Очевидно, по желанию Зеленского, Россия должна отдать всё, в том числе, жителей новых регионов, которые путём участия в Референдуме избрали страну, в которой хотят жить.
При этом, он отметил, что у России были конкретные цели, которые заключались не в отнятии земель, а в спасении жителей Донбасса. Эта задача была достигнута, но всё может вернуться к прежнему состоянию, если позволить Киеву вновь руководить этим регионом.
Кроме того, Журавлёв добавил, что результаты Референдума как и само законодательное подтверждение его проведения, уже нельзя отменить. То есть, Россия уже не сможет отдать эти территории по запросу другого государства.
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По словам собеседника «Вечерней Москвы», реализация этого плана недопустима, а также не подразумевает мирного урегулирования конфликта.
При этом, он отметил, что у России были конкретные цели, которые заключались не в отнятии земель, а в спасении жителей Донбасса. Эта задача была достигнута, но всё может вернуться к прежнему состоянию, если позволить Киеву вновь руководить этим регионом.
Кроме того, Журавлёв добавил, что результаты Референдума как и само законодательное подтверждение его проведения, уже нельзя отменить. То есть, Россия уже не сможет отдать эти территории по запросу другого государства.
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Анастасия Чинкова