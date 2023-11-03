«Разглядеть успехи можно только через лупу»: В США высказались о контрнаступлении ВСУ

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За пять месяцев, прошедших с начала контрнаступления, Вооруженные силы Украины не смогли достигнуть ни одной из поставленных целей, об этом сообщили в американском издании Newsweek.
«Ограниченные успехи на местах были утеряны, а сами достижения настолько незначительны, что для того, чтобы их заметить, требуется увеличительное стекло», - прокомментировал ситуацию автор статьи.
Журналисты отметили, что сперва украинское руководство возлагало очень большие надежды на успех контрнаступательной операции ВСУ, однако, сейчас стало ясно, что она полностью провалилась.
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Евгения Парфентьева