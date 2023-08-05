Разгромивший колонну бронетехники ВСУ экипаж танка «Алеша» получит звезды Героев России

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Весь мир облетели кадры видеохроники, на которых один единственный российский танк с позывным «Алеша» расправляется с целой колонной бронетехники ВСУ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил героический экипаж танка к присвоению званий Героев России.
На Запорожском направлении танк попал под массированный обстрел, в результате чего получил ранение механик-водитель. Эвакуировав раненого, командир боевой машины Расим Басиков занял его место и направил танк на поддержку мотострелковой части. Рабочее место командира танка занял Лейтенант Александр Леваков, сообщает ТРК «Звезда»
Приближаясь к одному из населенных пунктов, танкисты увидели колонну бронированной техники ВСУ из восьми машин, включая два танка. Оценив обстановку, Басиков принял решение атаковать превосходящие силы противника. В первые минуты боя метким огнем оператор-наводчик Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т72-Б. В течение получаса также был уничтожен бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro вместе с десантом.
После этого у «Алеши» закончился боезапас и его заменил на позиции другой танк. Однако вскоре тот был поврежден огнем украинской артиллерии. Тогда «Алеша» вернулся на поле боя, танкисты под непрекращающимся огнем прицепили трос к машине боевых товарищей, а затем отбуксировали подбитый танк в тыл.
Всего в ходе боя, кроме техники, противник потерял свыше ста боевиков убитыми и ранеными.
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Приближаясь к одному из населенных пунктов, танкисты увидели колонну бронированной техники ВСУ из восьми машин, включая два танка. Оценив обстановку, Басиков принял решение атаковать превосходящие силы противника. В первые минуты боя метким огнем оператор-наводчик Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т72-Б. В течение получаса также был уничтожен бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro вместе с десантом.
Всего в ходе боя, кроме техники, противник потерял свыше ста боевиков убитыми и ранеными.
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Александр Бойцов