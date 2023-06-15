Разведчик рассказал, что ВСУ бросили в Белгородской области оружие НАТО

Фото: сайт Минобороны США
Военный отметила, что вместе с сослуживцами они находили не только оружие НАТО, но и брошенные боеприпасы западного производства.
«Нам показалось странным, что лежало много желтых повязок. Оружие и боеприпасы иностранного производства находят в частных домах, где украинские диверсанты устраивали свои засады и вели огонь по военнослужащим РФ», — цитирует агентство слова собеседника.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Минобороны Великобритании показало новейшие дроны для Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.