Село Андреевка, о взятии которой заявил президент Украины Владимир Зеленский, стёрто с лица земли, там негде укрепиться, а ВСУ заняли лишь часть местности около 100 метров, а не весь населенный пункт. Такие данные привел начальник разведки дивизии ивановских десантников с позывным «Феникс».