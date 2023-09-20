Андреевка полностью разрушена, ВСУ взяли лишь ее часть

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Село Андреевка, о взятии которой заявил президент Украины Владимир Зеленский, стёрто с лица земли, там негде укрепиться, а ВСУ заняли лишь часть местности около 100 метров, а не весь населенный пункт. Такие данные привел начальник разведки дивизии ивановских десантников с позывным «Феникс».
«Андреевка полностью разрушена, там вообще ничего нет, говорить, что они (ВСУ – ред.) взяли населенный пункт, нельзя. Глупо сидеть в пустыне, поэтому наши заняли более выгодный рубеж, чтобы сохранить жизнь солдатам», - цитирует РИА Новости «Феникса».
Он уточнил, что украинские военные взяли часть местности площадью около 100 метров. Всю Андреевку они не контролируют.
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Элина Позднякова