Разведчик ВС РФ назвал вероятность наступления ВСУ на Артемовск крайне малой

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Разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск ВС РФ заявил, что у украинской армии практически нет шансов подойти к Артёмовску незамеченными.
Причиной стал рельеф, а именно поля и лесополосы, которые окружают город. Об этом он рассказал во время беседы с РИА Новости. Возможность прямого наступления армии Украины на город военнослужащий оценил как малую.
«Мы находимся на окраине Артемовска, и перед нами никого нет, только противник в лесополосах. До ближайшей лесополосы примерно 900 метров. Вероятность того, что противник будет наступать на Артемовск в нашем направлении маленькая», — сказал военный.
«Это значит, либо экономят, либо кого-то ждут», — заключил он.Читайте также:
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