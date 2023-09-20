Разведчик заявил, что российские военные закрепились у Клещеевки

Бывшим главный аналитик МИД Японии Масару Сато считает, что, если украинский конфликт будет продолжать так же, как и сейчас, то спецоперация закончится так, как хочет РФ, а президента Украины Владимира Зеленского ждет мрачное будущее. Об этом сообщают «Аргументы недели».