Разведчик заявил, что российские военные закрепились у Клещеевки

Подразделения десантников из Ивановской дивизии заняли позиции на северной окраине населенного пункта Клещеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и контролируют доступ к железной дороге, сообщил начальник разведки дивизии с позывным Феникс в беседе с агентством РИА Новости.
Феникс подчеркнул, что Клещеевка давно уже не существует как населенный пункт и не представляет интереса для украинских войск, поэтому российские войска заняли позиции на рубеже железной дороги и установились в нескольких домах на северной окраине села. Разведчик также отметил, что обстановка в районе села под контролем, но сложная, с регулярными обстрелами и артобстрелами со стороны украинских вооруженных сил.
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Артем Кузьмин