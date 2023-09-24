Разведчика шокировали слова Зеленского в ООН

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Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что «формула мира», к которой украинский лидер Владимир Зеленский пытался в очередной раз привлечь внимание в рамках своего выступления в Совбезе ООН, полностью абсурдна. Об этом Риттер сообщил в эфире американского шоу The Jimmy Dore Show.
По мнению бывшего разведчика, требование вернуться к границам 1991 года – это идея Белого дома, которой вторит Зеленский. Он отметил, что Вашингтон своими санкциями пытался нанести экономический и политический урон РФ, чтобы вынудить ее исполнить данное требование.
Однако, как считает Риттер, этого не произойдет.
Напомним, неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Однако, как считает Риттер, этого не произойдет.
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Екатерина Коршунова