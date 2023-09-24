Разведчика шокировали слова Зеленского в ООН

Папа Римский Франциск отметил, что конфликт на Украине имеет не только российско-украинский аспект, но также связан с вопросами поставок и продажи оружия. В ходе беседы с журналистами на борту самолета по возвращении из Марселя, понтифик выразил свою озабоченность этой ситуацией, сообщает Vatican News.