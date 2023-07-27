Разведчики ВС РФ уничтожили военную технику ВСУ под Угледаром

Фото: сайт Минобороны РФ
Военнослужащие ВС РФ круглосуточно защищают рубежи от прорыва ВС Украины на Угледарском направлении. Кадры боевой работы разведчиков 29-й армии публикуют «Известия».
«Помогают огневые точки, обязательные наблюдательные посты, для того, чтобы враг и подумать о контрнаступлении на этом участке фронта не мог», — рассказал военный корреспондент издания Кирилл Ольков.
По его словам, российские разведчики первыми заметили приближение войск Украины. Военнослужащие ВС РФ заняли огневые точки, а координаты противника передали артиллерии. Однако подобраться вплотную украинским военным и не удалось, так как боевая техника подорвалась на минах.
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Диана Аванесян