Разведгруппа «Ночные охотники» обратила в бегство ДРГ ВСУ в Харьковской области

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«Вычислили ДРГ противника до 10 человек, подняли дрон со взрывчаткой, когда они побежали, ударили еще артиллерией. В итоге, бросив раненых, убежали», - прокомментировал ситуацию российский боец.
Ранее военнопленный украинец Виталий Битюк рассказал, как командование ВСУ отправило 60 человек на штурм прямо по минному полю, почти никто из них не выжил. Битюк задался объективными вопросами – зачем гнать на убой такое количество солдат и как потом смотреть в глаза их родным?
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