Развожаев: 11 БПЛА были сбиты над морем при подлёте к Севастополю

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Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что минувшей ночью российский флот совместно с силами противовоздушной обороны отразили атаку 11 вражеских беспилотников.
«Этой ночью наш флот во взаимодействии с силами ПВО отразил атаку вражеских БПЛА над морем на подлете к Севастополю. 9 БПЛА были заглушены РЭБ, 2 - сбиты ПВО», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, на данный момент продолжается контроль сложившейся обстановки.
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Элина Позднякова