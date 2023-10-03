Развожаев объявил воздушную тревогу на территории Севастополя

Фото: iStock/Harry Wedzinga
На территории Севастополя объявлена воздушная тревога, об этом заявил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Внимание всем! Воздушная тревога!», - прокомментировал ситуацию Развожаев.
Отмечается, что ранее было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. По информации дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, в Севастополе на время воздушной тревоги прекратил движение морской и наземный общественный транспорт.
Читайте также:
Европейский чиновник объяснил Киеву, приблизят ли атаки по Крыму Украину к «прорыву»
В Севастополе сотрудники ФСБ задержали мужчину, работавшего на ГУР Украины
Краснодарец попытался через Крым попасть в зону СВО, чтобы примкнуть к ВСУ
Евгения Парфентьева