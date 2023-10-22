Развожаев опроверг информацию о взрывах в Севастополе

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг появившиеся в сети сообщения о взрывах в городе во время воздушной тревоги.
По словам губернатора, силы ПВО находились в боевой готовности, но воздушные цели до Севастополя не долетели. Развожаев отметил, что «укропаблики опять разгоняют ложь».
Сообщается, что все оперативные службы продолжают контролировать обстановку.
Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту повторно перекрыто в воскресенье, 22 октября. Также в Севастополе была объявлена воздушная тревога, которая длилась более получаса. Губернатор Владимир Сальдо заявил, что три украинские ракеты, летевшие в сторону Крыма, сбили в Херсонской области.
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Екатерина Коршунова