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Развожаев: ПВО и флот России отражают атаку украинских БПЛА на Севастополь в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы

16 июля 2023, 04:24

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объяснил взрывы в городе в ночь на воскресенье 16 июля. По его словам, силы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.



Последняя крупная атака беспилотников на Севастополь, о которой сообщал губернатор региона, произошла ночью 25 мая. Тогда два беспилотника были сбиты, и еще несколько удалось заглушить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а затем посадить.

Ранее сообщалось о громких взрывах над городом. По информации Telegram-канала SHOT, было слышно как минимум два сильных хлопка со стороны Севастопольской бухты. О работе российской системы ПВО, не менее двух раз отразившей украинскую атаку, заявлялл также и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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#Севастополь
#Михаил Развожаев
#Украина
#БПЛА
#Балаклава
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Полковник спецназа Матвийчук: Безвозвратные потери ВСУ составляют 400 тысяч человек
16 июля 2023, 04:05

Безвозвратные потери украинской армии с начала СВО составляют 400 тысяч человек. Об этом рассказал URA.RU полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук.
Общие же потери Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая больных, раненых и убитых, составляют приблизительно 700-800 тысяч человек, уточнил Матвийчук. По его словам, мотивации воевать у украинских военнослужащих уже практически не осталось.

«Люди воевать уже не хотят. Молодежь, которая была мотивирована националистическими идеями, или погибла, или осознала неправомочность своих действий», — отметил эксперт.

Также Анатолий Матвийчук подчеркнул тот факт, что желание продолжать конфликт с Россией сохраняют лишь «националистические батальоны и административно-репрессивный аппарат государства», в то время как для всех остальных боевые действия уже превратились в рутину.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала украинского контрнаступления потери ВСУ составили более 26 тысяч человек живой силы.

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#ВСУ
#гибель военных
#СВО
#Анатолий Матвийчук
#Сергей Шойгу
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Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины
16 июля 2023, 01:18

Фото: iStock/Stock_Dealer

Предупредительные сирены сработали в Сумской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Ранее украинское издание «Суспильне» («Общественное») сообщило о серии взрывов в Сумах.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#Украина
#воздушная тревога
#Сумская область
#Харьковская область
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Российская армия авиаударом уничтожила на правом берегу Днепра пункт управления БПЛА и станцию связи StarLink
16 июля 2023, 00:02

Фото: iStock/repinanatoly

Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА и станцию Starlink ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«В районе населенного пункта Никольское авиаударом Су-34 <…>  были уничтожены пункт управления БПЛА, станция Starlink и 25 военнослужащих ВСУ», — сказал собеседник агентства.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#ВС РФ
#авиаудары
#Херсонская область
#Украина
#Starlink
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Гладков: ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородом
15 июля 2023, 20:20

Фото: iStock/Naypong

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил о двух воздушных целях, сбитых ПВО над Белгородом.
«Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты 2 воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле», — написал он. 

Губернатор также уточнил, что по предварительной информации жертв нет. 

Ранее командир одного из отделений разведки Вооружённых сил Украины Леонид Маслов заявил, что Россия не нуждается в ракетах для уничтожения украинских дронов. 

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#БПЛА
#Белгород
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NYT: ВСУ потеряли до 20% военной техники за две недели контрнаступления
15 июля 2023, 18:28

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Украинские войска за первые две недели контрнаступления потеряли около 20% военной техники, в том числе западной. Как пишет газета The New York Times, ВСУ пришлось сменить тактику, чтобы избежать таких катастрофических потерь.
Сейчас украинцы пытаются изматывать российские войска. Как пишет издание, в следствие этого наступление замедлилось и боевые действия часто переходят в позиционную стадию. Точные цифры потерь боевой техники не озвучиваются, передает издание «ИноСМИ». Однако указывается, что утрачена почти треть первоначального количества машин Bradley. Кроме того, Киев потерял 30% процентов поставленных Германией танков Leopard.

Еще в конце июня издание CNN со ссылкой на источники сообщало, что украинское контрнаступление не оправдывает ожиданий ни на одном из направлений. Потери снизились, но только за счет снижения темпов продвижения вперед. Киевские власти также признают, что контрнаступление развивается медленнее, чем хотелось бы. 

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#всу
#контрнаступление
#потери
#техника
#танк
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Российский боец под Кременной пленил трех боевиков ВСУ с помощью военной хитрости
15 июля 2023, 17:55

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Российский боец с позывным Тапок в районе Кременной взял в плен троих украинских боевиков. Как рассказал его командир с позывным Рубеж, для этого солдат заговорил с украинцами на мове, чем ввел их в заблуждение.
Группа российских бойцов штурмовала опорный противника пункт в районе Кременной. Гранатометчик Тапок подносил боеприпасы своим товарищам, передает ТАСС. В ночной темноте он проскочил нужный блиндаж и влетел в опорник, занятый противником. Боец не растерялся и заговорил на украинском языке. Он сказал, что скоро начнется штурм и надо бежать.

Боевики послушались российского солдата и выскочили наружу. Там тапок, наведя на украинцев автомат, приказал им лечь и отбросить оружие. Тем ничего не оставалось, кроме как подчиниться. За проявленные находчивость и мужество, а также за пленение троих вояк ВСУ боец представлен к награждению орденом Мужества.

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#боец
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#плен
#находчивость
#опорник
#всу
#орден
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Минобороны РФ: потери в частях ВСУ за сутки превысили 600 человек
15 июля 2023, 16:57

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

За минувшие судки потери в рядах ВСУ составили до 600 военнослужащих в результате неудачных наступательных операций. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он уточнил, что части ВСУ предпринимали попытки наступления на четырех направлениях. В Донецкой области российские бойцы отразили 17 атак противника, передает ИА «Регнум». Украинские боевики пытались наступать в районах различных населенных пунктов, таких как Новомихайловка, Курдюмовка, Марьинка, Клещевка и других. Все их атаки были отбиты. Украинцы с потерями отошли на прежние рубежи.

Группировкой российских войск «Восток» были уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы у Старомайского и Ровнополя в ДНР. Всего группировка ликвидировала до 210 украинских военнослужащих на южнодонецком и запорожском направлениях. На краснолиманском направлении атаки частей ВСУ также не имели успеха.

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#всу
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#атака
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#попытка
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Экс-разведчик Риттер: российская армия освободит Днепропетровск, Одессу и Харьков
15 июля 2023, 16:11

Фото: РИА Новости/Андрей Бортко

Российские войска в ходе спецоперации освободят Одессу, Днепропетровск и Харьков. Об этом в интервью YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Когда его спросили, как завершится конфликт на Украине, экс-разведчик ответил, что об этом всем намекнул Владимир Путин. По словам российского президента, после защиты собственных границ армии России необходимо будет отбросит украинские войска на расстояние, равное максимальной дальности полета ракет Himars, которые НАТО поставляет в части ВСУ. Это составляет 150 километров. Следовательно, российская армия освободит Одессу, Днепропетровск и Харьков, сделал вывод бывший военный.

По словам Риттера, после этого западные лидеры вынудят президента Зеленского пойти на переговоры с Москвой. Это станет необходимым для того, чтобы сохранить хотя бы то, что в настоящее время находится под властью киевского режима.

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#Риттер
#армия
#войска
#всу
#ракеты
#Одесса
#Путин
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Штурмовики ВКС России нанесли огневое поражение скоплениям сил ВСУ под Пятихатками
15 июля 2023, 10:11

Фото: istockphoto/aapsky

Штурмовики военно-космических сил России поразили около десятка мест скопления живой силы ВСУ на запорожском направлении в районе села Пятихатки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
Он уточнил, что за последние сутки противник на данном направлении не предпринимал активных действий, ограничиваясь разведкой и перегруппировкой сил. Авиаудары, предпринятые российскими самолетами по местам скопления войск ВСУ, воспрепятствовали концентрации частей противника, передает РИА Новости.

В районе села Мирного был уничтожен минометный расчет, около Степового был сожжен танк ВСУ. Также удалось уничтожить боевую бронированную машину в Новоданиловке и два артиллерийских орудия в Преображенке и Омельнике, уточнил Олег Чехов. В ходе систематической контрбатарейной борьбы, используя штурмовую авиацию, оказывая постоянное огневое воздействие, российская армия не позволяет ВСУ спокойно перегруппировывать и концентрировать силы для наступления.

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