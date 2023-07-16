Развожаев: ПВО и флот России отражают атаку украинских БПЛА на Севастополь в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объяснил взрывы в городе в ночь на воскресенье 16 июля. По его словам, силы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.
Последняя крупная атака беспилотников на Севастополь, о которой сообщал губернатор региона, произошла ночью 25 мая. Тогда два беспилотника были сбиты, и еще несколько удалось заглушить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а затем посадить.
Ранее сообщалось о громких взрывах над городом. По информации Telegram-канала SHOT, было слышно как минимум два сильных хлопка со стороны Севастопольской бухты. О работе российской системы ПВО, не менее двух раз отразившей украинскую атаку, заявлялл также и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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