ПВО отразила ракетную атаку на Севастополь

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Российские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.
Напомним, чуть ранее Развожаев сообщил, что в небе над Севастополем ПВО сбили несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в результате работы средств ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА.
По его словам, в настоящее время выясняется есть ли повреждения в результате падении обломков сбитых ракет. Информации о возможных пострадавших пока нет.
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«По уточненной информации, наши службы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь. Сейчас в городе все спокойно» - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время выясняется есть ли повреждения в результате падении обломков сбитых ракет. Информации о возможных пострадавших пока нет.
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Элина Позднякова