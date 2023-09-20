Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уверен в достижении успеха в контрнаступлении ВСУ в текущем году. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Если Украина не получит такое вооружение, это будет потерей для ее армии и приведет к большим жертвам (со стороны ВСУ 0 ред.) на поле боя», отметил Зеленский.

По его словам, никто не знает, смогут и добиться ВСУ успеха в рамках своего контрнаступления до конца текущего года. При этом он подчеркнул, что Украина остро нуждается в дальнобойных ракетах, чтобы уравнять силы с Россией.При этом он подчеркнул, что в вопросе применения вооружения для нанесения ударов по территории Крыма Украина и США имеют одинаковые позиции.