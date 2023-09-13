Развожаев: ракетная атака на Севастополь отбита ПВО, начался пожар

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ВСУ нанесли ракетный удар на Севастополь, в результате чего в районе Южной бухты произошел пожар. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Развожаев.
«Сегодня на Севастополь была совершена атака со стороны противников. Система противовоздушной обороны сработала, но в районе Южной бухты наблюдается пожар. По предварительным данным, инцидент связан с ракетной атакой», — написал он в своем канале в Telegram.По словам Михаила Развожаева, на месте происшествия уже действуют все необходимые службы. Пожару был присвоен четвертый класс сложности.
«Прошу горожан сохранять спокойствие. Мы продолжаем следить за воздушной обстановкой. Все оперативные службы находятся в состоянии готовности. Подробная информация будет предоставлена позже. Пожалуйста, доверяйте только официальной информации», — подчеркнул Михаил Развожаев.Читайте также:
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Артем Кузьмин