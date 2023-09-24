Развожаев рассказал о чуде с иконой из атакованного ВСУ штаба ЧФ

Фото: сайт Кремля
В штабе Черноморского флота в Севастополе, который был атакован украинскими войсками, была обнаружена деревянная икона, изображающая святого Федора Ушакова, русского флотоводца, причисленного к лику святых. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Федор Ушаков никогда не терпел поражения в сражениях. Сегодня он продолжает защищать Севастополь и придает уверенность в нашей новой победе. Эта икона из штаба Черноморского флота. Несколько дней назад, после атаки Вооруженных сил Украины, деревянная рама сгорела, но образ святого Федора на деревянной поверхности остался невредим», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.Икона Ушакова сопровождается надписью: «Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России».
Федор Федорович Ушаков был выдающимся русским флотоводцем, командовал Черноморским флотом с 1790 по 1798 год. Он одержал победу в пяти крупных морских сражениях и не потерпел ни одного поражения. В 2001 году Федор Ушаков был причислен к лику святых как праведный воин.
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