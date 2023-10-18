Развожаев: в районе Кара-Кобы в Севастополе была сбита ракета

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В Севастополе в районе Кара-Кобы была сюита украинская ракета, которая сдетонировала на земле. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.
«По предварительным данным в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть сдетонировала на земле в поле. Никто из людей не пострадал. Никакого повреждения инфраструктуры нет», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, возгорания после взрыва не произошло. В настоящее время, все расчеты возвращены в места дислокации, однако они сохраняют боевую готовность, отметил Развожаев.
Напомним, ранее глава Севастополя заявил, что в районе Сухарной балки Черноморский флот отражает атаку воздушных целей.
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