Развожаев: в районе Кара-Кобы в Севастополе сбит беспилотник

Фото: сайт Кремля
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе Кара-Кобы, по предварительным данным, сбит вражеский беспилотный летательный аппарат.
«В районе Кара-Кобы по предварительным данным сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, пожарные уже начали тушить огонь, возникший из-за падения обломков. Развожаев также призвал доверять только проверенным источникам информации, отметив, что подробности происшествия будут опубликованы позже.
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