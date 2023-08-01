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Развожаев: в районе Кара-Кобы в Севастополе сбит беспилотник

01 августа 2023, 18:34

Фото: сайт Кремля

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе Кара-Кобы, по предварительным данным, сбит вражеский беспилотный летательный аппарат.
«В районе Кара-Кобы по предварительным данным сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, пожарные уже начали тушить огонь, возникший из-за падения обломков. Развожаев также призвал доверять только проверенным источникам информации, отметив, что подробности происшествия будут опубликованы позже.


Ранее стало известно, что в Севастополе прогремели взрывы. По словам местных жителей, в небо поднялся столб дыма, окна домов задрожали, заработала сигнализация у машин.

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#пожарные
#бпла
#происшествия
#telegram
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В США восхитились инновационным способом россиян по расстановке мин
NYT: Украинские войска потеряли много техники из-за инновационного способа ВС РФ по расстановке мин
01 августа 2023, 18:59

Фото: iStock/Neznam

Вооруженные силы РФ организовали минные поля таким образом, что ВСУ вынуждены нести колоссальные потери в технике, пишет издание The New York Times.
«Россия установила минные поля «инновационными способами». В результате украинские войска понесли значительные потери и снизили темпы», - прокомментировали ситуацию в издании.  

По мнению экспертов, именно это препятствие является самым сложным для украинских боевиков. У них просто нет необходимого оборудования для правильного обезвреживания минных полей, в результате чего – запасы как западной, так и украинской техники редеет на глазах.

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#мина
#всу
#сво
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В зоне СВО ликвидированы сразу два наёмника из США
Американские наёмники Лоурэнс и Джонс ликвидированы в зоне СВО
01 августа 2023, 18:55

Фото: iStock/dangutsu

В зоне спецоперации российскими силами ликвидированы сразу два наёмника из США - Лэнс Лоурэнс и Джеф Джонс. Об этом рассказал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
Он уточнил, что в зоне СВО ликвидированы Лэнс Лоурэнс и Джеф Джонс. По его словам, последний приезжал на Украину два раза для участия в боевых действиях. Он был убит российскими военными в районе Артемовска. Также Поддубный отметил, что поток западных наёмников на Украине значительно сократился. Все меньше американских военных хотят участвовать в боях за ВСУ.

«Информация об уничтожении "солдат удачи" с линии фронта приходит регулярно. Те, кому удалось выбраться, у себя дома рассказывают о боях, как о "настоящем аде", в который не советуют лезть своим соотечественникам», - написал Поддубный в своем Telegram-канале.

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#сша
#военные
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#сво
#всу
#вс рф
#солдат
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Украинские военные жалуются на свою усталость и стойкость ВС РФ
CNN: Украинские военные пожаловались на стойкость россиян на линии боевого соприкосновения
01 августа 2023, 18:20

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Боевики Вооруженных сил Украины не понимают, почему российские солдаты так стойко держат оборону, рассказали они в интервью CNN.
«Почему российские войска так упорно сражаются?», - посетовал один из боевиков ВСУ.  

Украинские солдаты пожаловались на отчаяние, вызванное тем, что оборонительный потенциал российских войск не только не спадает, но и кратно растет.  

Собеседники СМИ подчеркнули, что они, конечно, ощущают поддержку, но уже не могут бороться с жуткой усталостью. 

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#всу
#вс рф
#сво
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NYT: Москву атаковали как минимум три разных БПЛА украинского производства
01 августа 2023, 18:16

Фото: iStock/Yurchello108

Москву атаковали минимум три беспилотных летательных аппарата, произведенных на Украине. Об этом в своей статье пишет The New York Times.
«Эксперты проанализировали кадры в открытом доступе из российской столицы и пришли к выводу, что один дрон - это Beaver ("Бобер"), второй - UJ -22 Airborne. Тип третьего дрона установить не удалось», - говорится в статье.
Рано утром 1 августа ВСУ направили на Москву несколько беспилотников. В Минобороны сообщили, что два дрона уничтожили в Подмосковье, третий сбили с курса специалисты радиоэлектронной борьбы. После этого он врезался в одну из башен «Москва-Сити». Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после очередной атаки беспилотника на Москву заявил, что еще больше дронов впредь будут атаковать Россию.

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#минобороны
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Экс-советник ЦРУ Рикардс: США хотят перемирия, чтобы снова вооружить ВСУ
01 августа 2023, 17:24

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США попытаются добиться завершения конфликта на Украине для того, чтобы еще больше вооружить ВСУ и вновь попытаться ударить по России. Так считает экс-советник ЦРУ Джим Рикардс.
«Вашингтон хочет перемирия на Украине, чтобы прекратить боевые действия и закрепить линию соприкосновения. Это даст им возможность отдохнуть и перевооружить ВСУ», — сказал Рикардс в интервью YouTube-каналу London Real.

Однако он выразил уверенность в том, что Россия на такой шаг не пойдёт, так как уже выигрывает на поле боя.  При этом бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери из-за непродуманного контрнаступления. А Владимир Зеленский скрывает от граждан Украины реально число убитых солдат.

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#россия
#youtube
#интервью
#владимир зеленский
#всу
#солдат
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В ДНР попал под обстрел пассажирский автобус
01 августа 2023, 16:43

Фото: istockphoto/conejota

Пассажирский автобус №34, следовавший по маршруту Макеевка - Ясиноватая, в Донецкой Народной Республике попал под обстрел ВСУ. Сообщается, что украинцы применили кассетные боеприпасы.
По сообщению главы администрации Макеевки Владислава Ключарова, автобус сильно поврежден. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет, написал он в своем телеграм-канале. Движение по данному маршруту временно приостановлено.

Новость дополняется.

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#всу
#днр
#автобус
#обстрел
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На Украине раскрыли, сколько солдат ВСУ уже погибло в ходе контрнаступления
Олег Соскин: ВСУ теряют десятки тысяч человек в ходе контрнаступления
01 августа 2023, 16:40

Фото: iStock/JARAMA

Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери из-за непродуманного контрнаступления, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Контрнаступление. Уже четвертого августа будет два месяца. Ничего не освободили. Потеряно 20 процентов западной техники в результате этих наступлений. Украинские потери исчисляются тысячами, может десятками тысяч человек», - прокомментировал ситуацию Соскин.  

Он также отметил, что Владимир Зеленский скрывает от граждан Украины реально число убитых солдат.

Ранее Соскин заявил, что на Украине нежелающих служить граждан заключают в тюрьмы, хватают на улицах и тащат в военкоматы, все эти действия создают условия для назревания революционных настроений в стране.

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#контрнаступление
#всу
#владимир зеленский
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В курском селе Елизаветовка два дома повреждены после обстрела ВСУ
01 августа 2023, 15:40

Фото: сайт Кремля

Украинская сторона обстреляла село Елизаветовка в Глушковском районе Курской области, повреждены два частных дома, местные жители не пострадали. Об это сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Село Елизаветовка Глушковского района подверглось обстрелу со стороны Украины. Насчитали 10 прилётов. В результате пострадали два домовладения, повреждён один автомобиль», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что жильцам поврежденных домов местные власти окажут помощь в восстановлении жилья. И ликвидации последствий обстрела. 1 августа под обстрел ВСУ попало село Чуровичи Климовского района в Брянской области. При этом пострадавших нет.

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#помощь
#автомобиль
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#telegram
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На всей территории Украины ревут сирены воздушной тревоги
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины в третий раз за сутки
01 августа 2023, 15:39

Фото: iStock/Harry Wedzinga

По всей территории Украины ревут сирены воздушной тревоги, свидетельствуют данные онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации.
Воздушную тревогу объявляют уже в третий раз за сегодняшний день. 

Уже дважды за 1 августа власти включали сирены, однако, позже, отменяли сигналы. Сейчас воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Напомним, ранее воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Кроме того, сигналы воздушной тревоги прозвучали в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).

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#украина
#воздушная тревога
#сво
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