Развожаев: В Севастополе флот отражает атаку ВСУ с воздуха

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В Севастополе в районе Сухарной балки Черноморский флот отражает атаку воздушных целей. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев.
«В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности. В районе Сахарной головки - дым, спасатели уже выехали на место», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В настоящее время уточняется информация по имеющимся разрушениям на земле. Он в очередной раз призвал мирных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
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Элина Позднякова