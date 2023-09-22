Развожаев заявил об отбое ракетной и авиационной опасности в Севастополе.

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности в городе, однако призвал жителей не выезжать в центр.
«Отбой ракетной и авиационной опасности! Но в центр по-прежнему большая просьба не выезжать. Дороги перекрыты, идет ряд специальных мероприятий», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Напомним, Вооруженные силы Украины атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе, использовав для этого англо-французскую крылатую ракету большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow. По последним данным, при ракетной атаке пострадали шесть человек. О погибших информация не поступала.
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Элина Позднякова