Readovka: На Украине в результате столкновения двух МиГ-29 ВСУ погиб самый медийный лётчик страны — «Джус»

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В Житомирской области столкнулись два украинских два МиГ-29, пилоты погибли. Об этом со ссылкой на украинские паблики сообщил Telegram-канал Readovka.
По предварительной информации, один из самолётов рухнул на жилые дома. Возможно, имеются жертвы.
В свою очередь, военный блогер Кирилл Фёдоров пишет, что в результате этого столкновения погиб самый медийный лётчик украинских ВВС с позывным «Джус», регулярно раздававший интервью зарубежным СМИ, где его представляли как аса. На момент гибели «Джусу» было 30 лет, и он был одним из кандидатов на то, чтобы сесть за штурвал F-16.
Напомним, что обучать пилотированию американских истребителей F-16 украинских лётчиков будут 12 стран: Дания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Бельгия, Португалия, Люксембург, Великобритания, Швеция, Румыния, США и Канада.
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В свою очередь, военный блогер Кирилл Фёдоров пишет, что в результате этого столкновения погиб самый медийный лётчик украинских ВВС с позывным «Джус», регулярно раздававший интервью зарубежным СМИ, где его представляли как аса. На момент гибели «Джусу» было 30 лет, и он был одним из кандидатов на то, чтобы сесть за штурвал F-16.
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Артем Путинцев