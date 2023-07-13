Ребенок погиб во время обстрела со стороны украинских войск села в Запорожской области

Командир танкового взвода ВС РФ с позывным «Путник» заявил, что танкисты Южной группировки войск активно уничтожают позиции ВСУ на окраинах Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР) для последующей работы российских штурмовых подразделений. Об этом пишет РИА Новости.