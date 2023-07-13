Ребенок погиб во время обстрела со стороны украинских войск села в Запорожской области

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Ребенок погиб при обстреле ВСУ села Тарасовка Пологовского района Запорожской области. Об этом сообщили в оперативных службах региона.
Сообщается, что обстрел произошел вечером 12 июля. Погиб ребенок, который учился в начальной школе.
Подробная информация уточняется.
Напомним, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что сразу в нескольких областях Украины звучат взрывы. На данный момент воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины.
С 10 октября Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин.
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Подробная информация уточняется.
С 10 октября Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин.
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Екатерина Коршунова