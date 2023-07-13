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Ребенок погиб во время обстрела со стороны украинских войск села в Запорожской области

13 июля 2023, 10:17

Фото: iStock/Motortion

Ребенок погиб при обстреле ВСУ села Тарасовка Пологовского района Запорожской области. Об этом сообщили в оперативных службах региона.
Сообщается, что обстрел произошел вечером 12 июля. Погиб ребенок, который учился в начальной школе.

Подробная информация уточняется.


Напомним, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что сразу в нескольких областях Украины звучат взрывы. На данный момент воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины.

С 10 октября Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин.

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#ВСУ
#обстрел
#ребенок
#Запорожская область
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Под Херсоном пресечены попытки ВСУ форсировать Днепр
13 июля 2023, 10:32

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Соединениям группировки войск «Днепр» на херсонском направлении в районе Дачи и Антоновки удалось пресечь две попытки ВСУ форсировать Днепр.
ТАСС пишет об уничтожении трёх лодок и более 60 военных. Также ликвидированы две гаубицы М-777, расчёты и боекомплекты к ним.
 
В островной зоне уничтожены два миномета калибра 120 мм с боевыми расчетами, на каховском направлении удалось ликвидировать две позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Дудчаны и Саблуковка. 

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные взяли под огневой контроль участок трассы Чугуев-Меловое на купянском направлении.

Он пояснил, что данный участок дороги ВСУ использовали для снабжения своих войск и эвакуации раненых. Об этом он сообщил изданию РИА Новости.

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#Днепр
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Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВС России держат линию от Клещеевки до Курдюмовки
13 июля 2023, 10:29

Фото: iStock/SergeyVButorin

Командир подразделения «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что ВС России держат линию от Клещеевки до Курдюмовки.
Он подчеркнул, что линия от села Клещеевка под Артемовском в ДНР до Курдюмовки находится полностью под контролем бойцов подразделения «Ахмат». Об этом Алаудинов заявил в эфире «Соловьев Live».

По словам командира подразделения, противник продолжит стягивать резервы в указанных направлениях, однако, потерпит поражение. 

«ВСУ продолжат закидывать свои силы в топку, но в конечном итоге все равно выдохнутся», - подчеркнул Алаудинов. 
Прежде, командир «Ахмата» оценил обстановку в зоне СВО после ухода ЧВК «Вагнер». 
 
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#ВС РФ
#ДНР
#Клещеевка
#«Ахмат»
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Евросоюз может отправить на Украину военных инструкторов
13 июля 2023, 09:43

Фото: iStock/JARAMA

Брюссель изучает возможность отправить на Украину военных инструкторов, когда позволят обстоятельства.
Об этом сообщает испанская газета El Pas со ссылкой на внутренний документ европейской дипслужбы.
 
Евросоюз планирует приложить больше усилий, чтобы укрепить воздушную оборону Украины. Также в планах усилить финансирование «передовых систем вооружений» со стороны членов Европейского союза, включая ракеты и истребители.
 
Среди прочего появилось предложение продлить европейскую миссию по обучению военных ВСУ, которая в данный момент базируется в ФРГ и Польше, и постепенно перебазировать её на территорию Украины, «когда позволят обстоятельства».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают дефицит в дальнобойном оружии. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Зеленский отметил, что он будет обсуждать эту тему в рамках встречи со своим американским коллегой Джо Байденом. 

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#Евросоюз
#Украина
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В Белгородской области ВСУ за один час обстреляли три района
13 июля 2023, 08:58

Фото: iStock/Standart

По населённым пунктам Белгородской области прилетело 16 боеприпасов.
По данным Shot, накануне около 19.00 по хутору Панков Шебекинского района, который находится в 1 км от границы, прилетело 6 мин калибра 120 мм. Обстрел производился предположительно из села Рыбалкино Харьковской области.

Чуть позже начались обстрелы сёл Староселье Краснояружского района (1,2 км от границы) и Дубровка Валуйского района (6,6 км от границы).
 
Во время обстрела никто не пострадал.

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#ВСУ
#обстрел
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Марочко: Силы РФ взяли под огневой контроль часть трассы на Купянском направлении
13 июля 2023, 08:32

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные взяли под огневой контроль участок трассы Чугуев-Меловое на купянском направлении.
Он пояснил, что данный участок дороги, ВСУ использовали для снабжения своих войск и эвакуации раненых. Об этом он сообщил изданию РИА Новости. 

Военный эксперт отметил, что у Киева, в связи с неблагоприятными погодными условиями, затруднена логистика. Помимо этого, в результате успешных действий российских военнослужащих, удалось установить огневой контроль нал участком трассы, имеющим важное значение для украинских войск. 

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#ВС РФ
#ВСУ
#СВО
#Купянск
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В Брянской области ВСУ атаковали завод
13 июля 2023, 08:17

Фото: iStock/vadimrysev

Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на здание ОАО «Консервсушпрод» в Стародубе, которое находится в 35 км от границы.
В результате атаки было повреждено здание одного из цехов. Shot пишет, что всё произошло накануне около 23:00.
 
Повреждена шиферная кровля цеха №1. Никто не пострадал.
 
Этот завод ВСУ уже атаковали в мае. Тогда также немного повредили крышу. Никто не пострадал.
 
«Консервсушпрод» производит сухпайки для гособоронзаказа, консервы и молочную продукцию.

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#Брянская область
#ВСУ
#Украина
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ВС РФ в зоне СВО впервые применили дистанционное управление ПТРК «Корнет»
13 июля 2023, 07:01

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные впервые применили в зоне СВО дистанционное управление ракетным комплексом «Корнет».
Современный комплекс позволяет бойцам, управляющим ПТУР, находиться на расстоянии до 50 метров от пусковой установки. Об этом пишет издание РИА Новости.

По словам представителя команды разработчиков комплекса, главной задачей установки является сохранение жизни военнослужащих. Управляемой ракетой уже удалось уничтожить один из блиндажей украинских военных.. 

Ранее сообщалось, что на линии боевого соприкосновения, российский БПМТ «Терминатор» выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ. В ходе атаки также были задействованы ПТРК, которые наносили удары по тяжелой технике противника. 

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#СВО
#ВС РФ
#ПТРК
#ВСУ
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Сальдо: ВСУ продолжают попытки высадиться у Антоновского моста
13 июля 2023, 05:51

Фото: iStock/Olena_Z

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки ВСУ высадиться на левый берег Днепра у Антоновского моста завершаются из методичной ликвидацией. Об этом пишут «Известия».
Сальдо добавил, что ВСУ не прекращают попыток перебросить мелкие группы в район Антоновского моста. Однако нельзя сказать, что он там закрепился, потому что основная часть лодок еще на воде ликвидируется артиллерия.

«Те же боевики, которые успевают высадиться, могут лишь прятаться на дачах. Дачи отрезаны от земли непроходимыми болотами, дорога одна — от Антоновского моста, и она плотно контролируется нашими военными. Поэтому пройти с дач враг никуда не может, и там его личный состав методично уничтожает наша артиллерия», — цитирует издание слова исполняющего обязанности главы региона.

Сальдо добавил, что командованию украинской армии «не жалко» человеческого ресурса, так как места погибших занимают новые боевиков.

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#Сальдо
#ВСУ
#Антоновский мост
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Танкист ЮВО «Путник» рассказал об уничтожении позиций ВСУ под Марьинкой
13 июля 2023, 03:34

Командир танкового взвода ВС РФ с позывным «Путник» заявил, что танкисты Южной группировки войск активно уничтожают позиции ВСУ на окраинах Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР) для последующей работы российских штурмовых подразделений. Об этом пишет РИА Новости.
«Сейчас работали уже по окраине Марьинки, вблизи позиций наших пехотных подразделений, соответственно, было огневое поражение огневых позиций противника, подавить их», — цитирует агентство слова собеседника.

Он добавил, что работа проводится близ пехоты ВС РФ. Первый выстрел производится дальше в тыл от позиций противника, а затем с помощью корректировки огневого поражения ведется на приближение к огневой позиции ВСУ до полной ликвидации. 

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
#Украина
#Марьинка
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