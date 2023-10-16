«Решающая битва»: ВС РФ наступают на нескольких участках фронта

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Вооруженные силы Российской Федерации перешли в наступление под Донецком. На сегодняшний день в городе остается 11 тысяч украинских военнослужащих. Информацию сообщает РИА Новости. Отмечается, что власти Киева признают, что ситуация на линии фронта армии Украины тяжелая.
Донбасс регулярно подвергается обстрелам со стороны Авдеевки, в частности с Куйбышевского и Кировского районов. Напомним, что ВС Украины закрепились в Авдеевке еще в 2014 году. По информации Министерства обороны России, населенный пункт хотят взять в кольцо, чтобы лишить украинскую армию снабжения.
Кроме того, армия России продолжает наступать в районе Купянска. Тут российским военным удалось ликвидировать несколько пунктов управления ротного звена и занять выгодные позиции.
В Минобороны подтвердили, что военные силы РФ проводят наступательные действия, в то время как контрнаступление ВСУ ослабевает.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Кроме того, армия России продолжает наступать в районе Купянска. Тут российским военным удалось ликвидировать несколько пунктов управления ротного звена и занять выгодные позиции.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак