Reuters: Администрация Байдена обеспокоена ситуацией вокруг Каховской ГЭС

Фото: Фотобанк Московской области
В США обеспокоены последствиями разрушения Каховской ГЭС
Источник агентства Reuters сообщил, что в администрации президента США Джозефа Байдена обеспокоены последствиями разрушения Каховской ГЭС, сообщает «РИА Новости».
По информации источника, сейчас Соединенные Штаты пытаются вычислить возможные последствия разрушения российской дамбы.
Напомним, пострадавшая от ударов Каховская ГЭС полностью погрузилась под воду. В зоне затопления могут оказаться 80 населенных пунктов, в Новой Каховке вода уже поднялась на 10 метров. Из Днепрян и Корсунки сейчас эвакуируют население.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва дамбы Каховской ГЭС и затопления близлежащий населенных пунктов.
По информации источника, сейчас Соединенные Штаты пытаются вычислить возможные последствия разрушения российской дамбы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва дамбы Каховской ГЭС и затопления близлежащий населенных пунктов.
Евгения Парфентьева