Reuters: США одобрил передачи Киеву истребителей F-16 из Дании и Нидерландов

Киевские власти на фоне постоянных ударов, наносимых ВС РФ по объектам расположения украинских ВВС, которые использовались для запуска ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow и Scalp, в спешном порядке передислоцируют с места на место критически важное вооружение и квалифицированный персонал.