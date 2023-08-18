Reuters: США одобрил передачи Киеву истребителей F-16 из Дании и Нидерландов

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Соединённые Штаты одобрили передачу Данией и Нидерландами Украине истребителей F-16 после завершения обучения украинских пилотов. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на собственные источники.
Politico: Украинские пилоты не могут начать обучение полетам на F-16 из-за незнания английского
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал главные трудности при обучении украинских пилотов. По его словам, усложняет обучение то, что бойцы не владеют английским языком, на котором написаны инструкции и настроены все системы внутри боевого самолета. Он указал на необходимость изучения языка украинскими военнослужащими для того, чтобы полноценно использовать истребители в бою.
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