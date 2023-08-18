Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Reuters: США одобрил передачи Киеву истребителей F-16 из Дании и Нидерландов

Reuters: США одобрил передачи Киеву истребителей F-16 из Дании и Нидерландов

18 августа 2023, 00:24

Фото: iStock/Maikel_de_Vaan

Соединённые Штаты одобрили передачу Данией и Нидерландами Украине истребителей F-16 после завершения обучения украинских пилотов. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на собственные источники.

Пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат cообщал, что Украина не сможет получить от союзников американские истребители F-16 осенью или зимой 2023 года. По его словам, поставка истребителей Fighting Falcon помогла бы Украине защититься от российских ракет, сделав эти самолёты частью ПВО страны, поэтому Киев возлагал на их поставку большие надежды, которые теперь явно не сбудутся в ожидаемые сроки.

Politico: Украинские пилоты не могут начать обучение полетам на F-16 из-за незнания английского
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал главные трудности при обучении украинских пилотов. По его словам, усложняет обучение то, что бойцы не владеют английским языком, на котором написаны инструкции и настроены все системы внутри боевого самолета. Он указал на необходимость изучения языка украинскими военнослужащими для того, чтобы полноценно использовать истребители в бою.

Читайте также:
Пресс-секретарь ВВС Украины Игнат: Киев не получит F-16 ни осенью, ни зимой

США будут обучать украинцев управлению F-16 на своей территории

В США считают, что поставка F-16 в зону конфликта никак не повлияет на ситуацию

#самолёты
#сша
#нидерланды
#украина
Читайте нас в
Боец «Птичка»: ВСУ заминировали тела сослуживцев в ЛНР
Боец «Птичка»: ВСУ заминировали тела сослуживцев перед отступлением в ЛНР
17 августа 2023, 23:56

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Российский военный с позывным «Птичка» рассказал, что военнослужащие ВС Украины перед отступлением из Новоселовского в ЛНР заминировали тела погибших сослуживцев. Об этом пишет РИА Новости.
«Сами украинские военнослужащие минируют не только подвалы и дома, в которых сидели в Новоселовском, но и трупы. Иногда приходится собирать просто остатки, особенно, когда сдергиваешь тело и там взрывается мина, оставленная наемниками или самими же военнослужащими вооруженных сил Украины», — цитирует агентство слова бойца ВС РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Американский разведчик заявил, что Купянск совсем скоро падет

ВС РФ уничтожили воинский эшелон ВСУ в Днепропетровской области

Рогов: ВСУ введут в бой британские танки Challenger на Запорожском направлении
#сво
#всу
#вс рф
#лнр
Читайте нас в
Американский разведчик заявил, что Купянск совсем скоро падет
Риттер: Россия в скором времени освободит Купянск и Харьков
17 августа 2023, 21:57

Фото: iStock/JARAMA

В ближайшее время Украина может потерять Купянск, а затем и Харьков, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Украинская линия оборону у Купянска разбита, и российские войска продвигаются по пять, десять, пятнадцать километров в день, угрожая войти в Купянск. Город скоро падет. А дальше Харьков», - прокомментировал ситуацию Риттер.

По мнению эксперта, Украина потерпит военное поражение в конце лета или началу осени. У Вооруженных сил Украины практически закончились ресурсы, как в вооружении, так и в личном составе. 

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что положение ВСУ на Купянском направлении заметно ухудшилось. Генерал также признал, что в Киеве уже опасаются «захвата» Купянска российскими силами.

Читайте также:

MWM: Российский ракетный комплекс «Искандер-М» разработан для противодействия НАТО

Балицкий: В Запорожской области ввели выплаты за подбитую иностранную технику

На Украине Владимира Рогова заочно осудили на 15 лет лишения свободы за госизмену
 
#сво
#харьков
#всу
Читайте нас в
На Западе испугались российского ракетного комплекса «Искандер-М»
MWM: Российский ракетный комплекс «Искандер-М» разработан для противодействия НАТО
17 августа 2023, 18:06

Фото: iStock/vadimrysev

Российский ракетный комплекс «Искандер-М» представляет серьезную угрозу для Североатлантического альянса, пишет Military Watch Magazine.
«Российские вооруженные силы располагают значительными запасами ракет для системы «Искандер-М», основная часть арсенала которых предназначена для противодействия НАТО в случае эскалации», - прокомментировали ситуацию в издании.

При этом, авторы статьи отметили, что «Искандер-М» не имеет аналогов на Западе. Чтобы сбить российские ракеты, выпущенные из этого комплекса, будет практически невозможно сбить, не имея высокотехнологичным систем ПВО.

По мнению MWM, именно «Искандер-М» оставляет за Россией возможность нанести ответный удар и открывает новые военные возможности.

Читайте также:

Балицкий: В Запорожской области ввели выплаты за подбитую иностранную технику

РИА Новости: На августовском форуме «Армия-2023» покажут трофейную технику НАТО

Мантуров рассказал об особенностях техники, выставленной на форуме «Армия-2023»
#ракета
#нато
#военная техника
Читайте нас в
Макгрегор: Российские военные вынудили ВСУ отступить на Харьковском направлении
17 августа 2023, 17:35

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские военные настолько успешно вели бои на Харьковском направлении, что ВСУ начали отступление. Об этом в своём блоге на YouTube заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
По словам эксперта, причиной таких действий украинских военнослужащих стал отказ США от проведения мирных переговоров между Украиной и Россией. В результате ситуация зашла в тупик, поскольку ВСУ уже не способны противостоять мощной российской армии.

Макгрегор уточнил, что украинцы сдаются сотнями, целыми подразделениями.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что контрнаступление ВСУ не имеет успеха из-за навыков российских военных.

Читайте также:

Херш: ЦРУ предупредило Блинкена о провале контрнаступления ВСУ

Медведев: Контрнаступление ВСУ провалилось из-за навыков российских войск

В США заявили о расколе между Офисом Зеленского и военными
#контрнаступление
#украина
#россия
#сво
Читайте нас в
ВС РФ уничтожили воинский эшелон ВСУ в Днепропетровской области
ВС РФ ракетами уничтожили эшелон ВСУ с боеприпасами в Днепропетровской области
17 августа 2023, 13:59

Фото: iStock/Sergii Zyskо

Российские войска на донецком направлении отразили четыре атаки ВСУ возле Зализнянского, Старомихайловки и Красногоровки. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В результате боевых действий, на донецком направлении противник потерял до 310 военнослужащих. 
 
Отмечается, что атака украинских военнослужащих была отражена группировкой подразделения «Южная» совместно с российской авиацией и артиллерией. Кроме того, противник лишился 3 боевых машин и гаубицы. В ведомстве сообщили, что на одной из станций области, российские военные нанесли ракетный удар по району разгрузки техники ВСУ.
 
В результате удара, уничтожен эшелон ВСУ с боеприпасами и вооружением.    

Ранее сообщалось, что российские войска улучшили позиции на Купянском направлении. Об этом сообщило российское оборонное ведомство. 

Читайте также: 

Российские артиллеристы уничтожили склад ВСУ и живую силу противника на купянском направлении

Минобороны РФ заключило контракт на поставку в войска новейшей самоходной гаубицы «Мальва»

Минобороны: Российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над территорией Крыма

#военные
#всу
#минобороны
#удар
#атака
#рф
#пво
Читайте нас в
Рогов: ВСУ введут в бой британские танки Challenger на запорожском направлении
17 августа 2023, 13:57

Фото: iStock/Zeferli

Украинские войска планируют ввести в бой на запорожском направлении британские танки Challenger. Об этом РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Посмотрим, насколько ярче и быстрее горят британские танки, чем немецкие Leopard», – прокомментировал ситуацию Рогов.

Напомним, что контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Киев отправил на фронт бойцов, обученных специалистами из стран НАТО, и снарядил их вооружением, которое поставляют США и европейские государства. В том числе, на поле боя вышли танки Leopard, которые так активно рекламировал Запад. Впоследствии ВС РФ опубликовывали кадры с подбитыми и горящими машинами. Такие видео вызвали шок у представителей стран-помощниц Украины.

Читайте также:

Боевики «Азова»* вернулись в зону боевых действий

Рогов сообщил об отбитой атаке ВСУ на подступах к селу Работино

Financial Times: Киев меняет дислокацию вооружения из-за ударов ВС РФ

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ
#украина
#сво
#танки
#поставки
Читайте нас в
Боевики «Азова»* вернулись в зону боевых действий
Нацгвардия Украины: Члены «Азова»* полноценно участвуют в боевых действиях
17 августа 2023, 13:28

Фото: iStock/Michele Ursi

Боевики украинского «Азова»* вернулись к участию в боевых действиях в зоне СВО. Об этом сообщил врио директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии Украины Николай Уршалович.
По его словам, участники группировки полноценно приступили к выполнению задач в зоне проведения спецоперации. Уршалович добавил, что бригада бойцов удерживает ранее занятые украинскими военнослужащими позиции. Речь идет о рубежах врайоне Серебрянского лесничества. 

Ранее, на Украине сообщили о возвращении к боям освобожденных из Турции боевиков «Азова»*. 

Читайте также:

Суд в ДНР приговорил к 24 годам колонии азовцев*, обстрелявших жилой квартал

Боевик «Азова»* заявил в суде, что раскаивается в убийстве пленного

Боевика «Азова»* приговорили к 25 годам колонии за убийство мирного жителя

*запрещенная в России террористическая организация


#суд
#украина
#сво
Читайте нас в
Рогов сообщил об отбитой атаке ВСУ на подступах к селу Работино
Рогов: На подступах к селу Работино отразили атаку ВСУ на танках и бронемашинах
17 августа 2023, 12:45

Фото: iStock/Michele Ursi

Российские военнослужащие отбили атаку украинских войск на танках и бронемашинах на подступах к запорожскому селу Работино. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет издание РИА Новости.
Он сообщил, что ВСУ осуществили атаку на подступах к селу минувшим утром. Украинские группировки использовали для атаки танки и американские бронемашины. На указанном направлении, бои шли несколько часов.  

Российским военнослужащим удалось отбить атаку и вынудить противника отойти. По боевикам продолжает работать авиация. Рогов также сообщил, что серьезные боевые действия проходят на времевскем направлении. Обстановку близ села Пятихатки собеседник назвал контролируемой и стабильной. 

Читайте также: 

FT: ВСУ приходится срочно менять дислокацию важного вооружения из-за российских ударов

Бойцы ВС РФ уничтожили танк и миномет ВСУ у Каховской ГЭС

Военный эксперт Хо: США боятся раскрыть секреты, поставляя ВСУ новейшее оружие


#оружие
#танки
#авиация
#всу
#вс рф
#вооружения
#рогов
Читайте нас в
FT: ВСУ приходится срочно менять дислокацию важного вооружения из-за российских ударов
17 августа 2023, 10:47

Фото: istockphoto/3D_generator

Киевские власти на фоне постоянных ударов, наносимых ВС РФ по объектам расположения украинских ВВС, которые использовались для запуска ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow и Scalp, в спешном порядке передислоцируют с места на место критически важное вооружение и квалифицированный персонал.
Об этом сообщает издание Financial Times, опираясь на информацию, полученную от чиновников, имена которых не раскрываются. В публикации указано, что Киев и его западные союзники рассматривают удары Вооруженных Сил РФ по объектам на западе Украины как попытку разрушить взлетно-посадочные полосы и парк бомбардировщиков, использовавшихся для запуска британских и французских дальнобойных ракет.

В материале отмечается, что украинские пилоты вынуждены постоянно курсировать между десятками местных авиационных баз и частных аэродромов. Советник командования воздушных сил Украины Юрий Игнат и советник министра обороны Юрий Сак в очередной раз заявили о потребности Киева в большем количестве систем ПВО, чтобы лучше защищать украинские авиабазы.

Читайте также:

Бойцы ВС РФ уничтожили танк и миномет ВСУ у Каховской ГЭС

Расчеты ЗРК «Оса» ВС РФ прикрывают позиции бойцов на Краснолиманском участке

Российские артиллеристы уничтожили склад ВСУ и живую силу противника на купянском направлении

#парк
#киев
#рф
#пво
#пилоты
#всу
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников