Reuters: США планируют передать Киеву ракеты большой дальности

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Вашингтон может одобрить поставку ракет большей дальности с кассетной боевой частью Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновников Пентагона.
В администрации президента Джо Байдена считают, что кассетные боеприпасы, применяемые в последнее время украинской армией, продемонстрировали высокую эффективность. Поэтому Пентагон рассматривает возможность поставить Киеву реактивные снаряды GMLRS (дальность стрельбы - 72 км) и баллистические ракеты ATACMS (дальность полета - 306 км).
В настоящее время ВСУ имеют на вооружении 155-мм артиллерийские кассетные снаряды с дальностью стрельбы 29 км. Отмечается, что один такой снаряд содержит в себе 48 суббоеприпасов. Ракета ATACMS имеет уже более 300 суббоеприпасов, а GMLRS — более 400 суббоеприпасов.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
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В настоящее время ВСУ имеют на вооружении 155-мм артиллерийские кассетные снаряды с дальностью стрельбы 29 км. Отмечается, что один такой снаряд содержит в себе 48 суббоеприпасов. Ракета ATACMS имеет уже более 300 суббоеприпасов, а GMLRS — более 400 суббоеприпасов.
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Диана Аванесян