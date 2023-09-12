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Reuters: США планируют передать Киеву ракеты большой дальности

Reuters: США планируют передать Киеву ракеты большой дальности ATACMS или GMLRS
12 сентября 2023, 02:03
Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

Вашингтон может одобрить поставку ракет большей дальности с кассетной боевой частью Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновников Пентагона.
В администрации президента Джо Байдена считают, что кассетные боеприпасы, применяемые в последнее время украинской армией, продемонстрировали высокую эффективность. Поэтому Пентагон рассматривает возможность поставить Киеву реактивные снаряды GMLRS (дальность стрельбы - 72 км) и баллистические ракеты ATACMS (дальность полета - 306 км).

В настоящее время ВСУ имеют на вооружении 155-мм артиллерийские кассетные снаряды с дальностью стрельбы 29 км. Отмечается, что один такой снаряд содержит в себе 48 суббоеприпасов. Ракета ATACMS имеет уже более 300 суббоеприпасов, а GMLRS — более 400 суббоеприпасов.


Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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ВСУ за сутки 108 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 108 раз обстреляли территорию ДНР
12 сентября 2023, 01:17

Фото: istockphoto/Standart

За последние 24 часа украинские вооруженные силы провели 108 обстрелов на территории Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 338 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
«На направлении Донецка враг осуществил 86 обстрелов с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии калибром 155 миллиметров, включая атаки с кассетными боевыми частями. На Горловском направлении было зафиксировано 17 обстрелов из артиллерии калибром 155 и 152 миллиметра. На Ясиноватском направлении — 4 обстрела из артиллерии калибром 155 миллиметров. В Волновахском районе был один обстрел из артиллерии калибром 155 миллиметров. Общее число выпущенных боеприпасов составило 338 единиц различных типов», — говорится в сообщении представительства.
Также сообщается, что обстреляны районы семи населенных пунктов ДНР, включая Горловку, Ясиноватую, Ясиноватский район, Донецк, Макеевку, Александровку и Керменчик.

За последние 24 часа также поступили сообщения о ранении четырех гражданских лиц в разных районах ДНР: в Киевском районе Донецка, Еленовке, Червоногвардейском районе Макеевки и Керменчике.

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Украинский дрон второй раз атаковал Рыльск
Старовойт: украинский дрон второй раз атаковал Рыльск, пострадавших нет
12 сентября 2023, 00:34

Фото: iStock/Naypong

Украинский беспилотник уже второй раз в течение этого вечера совершил атаку на город Рыльск в Курской области, что привело к повреждению крыши административного здания. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
«Снова Рыльск подвергся атаке со стороны украинского дрона, на этот раз на улице Ленина. В результате атаки административное здание получило повреждения в крыше и разбиты стекла в нескольких окнах, но никто из людей не пострадал», — подчеркнул Старовойт.
Следует отметить, что Рыльск является районным центром в приграничном Рыльском районе на западе Курской области и регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

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Военкор Поддубный: Под Кривым Рогом уничтожены пять истребителей ВСУ
12 сентября 2023, 00:26

Фото: iStock/KuntalSaha

Военкор Евгений Поддубный в своем Телеграм-канале сообщил, что в результате ночного удара российской армии по аэродрому в Долгинцево рядом с населенным пунктом Кривой Рог уничтожены пять истребителей ВС Украины.
Уточняется, что ВСУ потеряли три Су-25 и два МиГ-29.

«Поступает, пока не подтвержденная официально, информация об уничтожении пяти боевых самолётов противника на аэродроме Долгинцево близ Кривого Рога. Предварительно, сообщается об уничтожении двух истребителей МиГ-29 и трех штурмовиков Су-25 ВВС ВСУ», — говорится в публикации.

По словам Поддубного, на территории аэродрома могли храниться несколько ударных БПЛА и ракеты HARM.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Под украинским обстрелом в ДНР пострадал мужчина
СЦКК ДНР: При обстреле Еленовки пострадал мирный житель
11 сентября 2023, 22:13

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок городского типа Еленовка в ДНР, в результате чего пострадал мирный житель, об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.
«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 11 сентября по состоянию на 22.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Еленовка: - ранен мужчина 1991 года рождения», - прокомментировали ситуацию в СЦКК.

8 августа во время атаки монастыря в Курской области со стороны Вооруженных сил Украины пострадал ребенок. По информации Mash, в момент атаки мальчик шел рядом с послушником, когда мина, сброшенная дроном, упала на землю. К счастью, наряд угодил в траву рядом с ними, а не в асфальт, осколки от которого могли бы сильно поранить людей.

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Кулеба нахамил главе МИД Германии Бербок из-за отказа передать ВСУ Taurus
11 сентября 2023, 21:46

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба нахамил немецкой коллеге Анналене Бербок, которая сообщила об отказе Берлина передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Об этом сообщает газета Die Zeit.
«Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время», — сказал Кулеба.

Бербок объяснила решение не поставлять Taurus Украине опасениями Германии, что украинские войска будут наносить удары вглубь РФ. Она также подчеркнула, что сначала необходимо прояснить все вопросы.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с официальным визитом. Уточняется, что визит главы МИД ФРГ заранее анонсирован не был. 

По прибытии она подчеркнула, что Украина может рассчитывать на дальнейшую помощь Германии в конфликте с Россией. Примечательно, что Бербок уже четвертый раз приезжает на Украину с начала проведения Россией специальной военной операции.

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#мид
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В Берлине проведут конференцию по восстановлению Украины
Бербок: конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине в 2024 году
11 сентября 2023, 21:14

Фото: iStock/JARAMA

Глава немецкого министерства иностранных дел Анналена Бербок сообщила, что конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине в 2024 году. Об этом Бербок заявила в ходе совместной конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.
Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с официальным визитом. Уточняется, что визит главы МИД ФРГ заранее анонсирован не был. По прибытии она подчеркнула, что Украина может рассчитывать на дальнейшую помощь Германии в конфликте с Россией. Примечательно, что Бербок уже четвертый раз приезжает на Украину с начала проведения Россией специальной военной операции.

Ранее Бербок заявила, что в ФРГ не намерены передавать Киеву кассетные боеприпасы. Министр упомянула подписанное в Осло соглашение, которое запрещает применение этого типа боеприпасов, как особо опасного и смертоносного.

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#помощь
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#мид
#украина
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#фрг
#операции
#киев
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Бывший американский морпех Берлетик заявил, что Россия легко уничтожит ракеты ATACMS
11 сентября 2023, 19:36

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы России с легкостью уничтожат американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые США собираются передать Украине, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в интервью The New Atlas.
«Москва знакома с этим типом оружия. Более того, русские могут перехватить этот тип оружия — они перехватывали ракеты Himars, Storm Shadow, они перехватят и ATACMS», - прокомментировал ситуацию Берлетик.

Отмечается, что этот тип ракет, в теории, мог бы позволить киевскому режиму наносить удары вглубь России, однако, по словам, морпеха, ВС РФ готовы к этому и сумеют не допустить подлета ATACMS к российской территории.

Сегодня стало известно, что в районе населенного пункта Берислав российские силы уничтожили пункт управления беспилотниками.

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#всу
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Путин подписал указ о полной компенсации военной пенсии участникам спецоперации
11 сентября 2023, 19:01

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военные пенсионеры, которые призваны на службу в рамках мобилизации, совместно с основными выплатами будут получать денежную компенсацию, равную размеру их пенсий. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина на портале правовой информации.
По данным указа, речь идет о военнослужащих, которые до возвращения на службу по мобилизации, получали пенсию за выслугу лет. Действие указа также распространяется на лиц, которые заключили контракты о прохождении военной службы в период проведения специальной операции.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что дополнительные и социальные выплаты, установленные президентом РФ Путиным для поддержки семей участников СВО, должны своевременно и гарантированно дойти до военных. 

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Пушилин: ВСУ применили танки и БМП в Опытном, но понесли серьезные потери
11 сентября 2023, 18:43

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Врио губернатора ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ пытались наступать при помощи танков и БМП в районе поселка Опытное, но понесли серьезные потери. Об этом Пушилин написал в своем телеграм-канале.
По словам Пушилина, украинские войска пытаются улучшить свое положение, бои продолжаются. Врио губернатора ДНР подчеркнул, что на Краснолиманском и Марьинском направлениях существенных изменений нет. Серьезные признаки боевых действий на этих направлениях отсутствуют.

Пушилин добавил, что обстановка на Угледарском направлении остается под контролем.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские военные признали успехи российских сил, несмотря на свою контрнаступательную операцию. Бойцы ВСУ также добавили, что на этом направлении российские силы добиваются «небольших тактических успехов».

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