Reuters: Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму в $200 млн

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Администрация США намерена во вторник, 8 августа, объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на $200 млн, сообщило агентство Reuters.
В пакет, в частности, войдут противотанковые ракетные комплексы, в том числе TOW и Javelin, средства для разминирования и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot.
Ранее американские власти признали, что из-за ошибки неверно определили стоимость части переданных Киеву вооружений, которая была завышена примерно на $6,2 млрд. Теперь США приступают к передаче Украине военной помощи на эту сумму.
Согласно официальным данным американского оборонного ведомства и Госдепа, объем поставленной Украине помощи стал самым крупным со времен Второй мировой войны. По данным издания The Washington Post, США направили Киеву более $66,2 млрд, из которых примерно $43 млрд затрачены на военную поддержку Украины.
Помимо уже выполненного финансирования, США взяли на себя долгосрочные обязательства по поддержке Киева и намерены спонсировать производство оружия и военной техники.
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Ранее американские власти признали, что из-за ошибки неверно определили стоимость части переданных Киеву вооружений, которая была завышена примерно на $6,2 млрд. Теперь США приступают к передаче Украине военной помощи на эту сумму.
Помимо уже выполненного финансирования, США взяли на себя долгосрочные обязательства по поддержке Киева и намерены спонсировать производство оружия и военной техники.
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Артем Путинцев