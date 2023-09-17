Резервуар с топливом загорелся после падения БПЛА в Орле

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Ранним утром на территорию города Орел упал беспилотник. В результате падения дрона загорелся резервуар с топливом на нефтебазе в Железнодорожном районе города.
Это далеко не первая попытка ВСУ атаковать с помощью дронов Орловскую область. 15 сентября украинский беспилотник был сбит с помощью средств радиоэлектронной борьбы над территорией Ливенского района. БПЛА упал в районе села Свободная Дубрава. Пострадавших и разрушений удалось избежать.
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Александр Бойцов